Escoger el nombre de la mascota es una cuestión de identidad

Ponerle nombre a una mascota suele ser algo divertido. El dueño o la familia dan cantidades de opciones, muchas veces sin pensar en el significado.



Los profesionales en veterinaria y etología recomiendan que sean cortos, y si nos vamos por el lado esotérico, hay que recordar que las palabras tiene fuerza. Por algo a los caballos de carreras o de exhibición les ponen nombres como Campeón o Fortuna, que es algo que su dueño espera de él y así lo empodera.



También se puede pensar en nombres japoneses que son cortos y sonoros, o en los que representan cosas bonitas como luz, alma, sol.



Antes de dar ese paso, tenga en cuenta estas recomendaciones que da la médico veterinario y etóloga, Carolina Alaguna.

¿Cómo elegir nombre de perro?



Lo ideal es que sea un nombre corto, sonoro y que ojalá no sea tan común para que no tenga líos en el parque, que al llamarlo, volteen varios.



¿Es cierto que debe ser corto?



Entre más corto más fácil para el perro entenderlo, memorizarlo y acostumbrarse a él. Se recomienda que tenga dos o máximo tres sílabas.



Es lo mismo que sucede con los comando, ¿no?



Sí, deben ser cortos y sonoros; primero, para llamar la atención del perro, y segundo para que logre una asociación más clara.



¿Funcionan los nombres de personas?



Sí, pero que el nombre no sea muy largo, compuesto o difícil de pronunciar por uno mismo.



¿Es lo mismo para los gatos?



Sí, funciona igual. Incluso más, porque los gatos son menos adiestrables, por lo que un nombre corto lo entienden más rápido. Los gatos con nombres complicados o largos no suelen responder al llamado, no les interesa su nombre. A los perros los puedes adiestrar y motivar con juego y comida como premio para reforzar una conducta, pero los gatos no funcionan igual, es difícil llamar su atención.



¿Cuáles palabras son ideales cuando se está educando al perro teniendo en cuenta esto?



Igual, palabras cortas: ‘sentado’, ‘abajo’ para que se acueste, ‘quieto’, ‘junto’ (para que camine al lado), ‘ven’ o ‘come’.



Cuando se les dice frases amorosas o se regañan, ¿ellos entienden?



Hay estudios que afirman que los perros asocian hasta unas 200 palabras, pero entre más cortas y repetitivas sean las frases, más pueden asociar y entender. Por ejemplo ‘pórtate bien que me voy’ u ‘hola mi perro hermoso’, si son siempre las mismas, van a entender el significado y la intención. En este aspecto, los gatos funcionan distinto, su temperamento es diferente, si no les motiva algo, no se acercan, son más difíciles de seducir.

Una ayuda para elegir

Si no se le ha ocurrido ningún nombre o tiene varias opciones y no sabe por cuál decidirse, de pronto en www.nombresdeperros.eu encuentra la solución.



Usted marca el sexo, algunas características (grande, pequeño, juguetón, etc.), si quiere que esté relacionado con películas, series, historia, personajes famosos, etc., y tipo de nombre (corto, extravagante, divertido, etc.) y en segundos le da una sugerencia.



Según este sitio, lo nombres más populares son Toby, Kiara, Bella, Canela, Ayka Doki y Bambi.



Y entre los más extravagantes están Lucky Luke, Obi- Wan Kenobi, Mac Gyver, Rantanplan y Big Pen.



EL TIEMPO