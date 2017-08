'El país no está completamente listo para el fracking': Minambiente

Luego de que la viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz, le aseguró a EL TIEMPO que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible había dado luz verde a la producción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales (YNC) en el país, las alarmas de los ambientalistas se encendieron.

Sin embargo, a través de un comunicado, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aseguró que "el sector no está completamente listo, por eso estamos formulando un plan a cinco años para fortalecer la capacidad institucional y contar con los estudios necesarios con miras a proteger nuestro recurso hídrico".



En ese sentido, la cartera verde está proponiendo un Plan de Alistamiento del Sistema Nacional Ambiental a cinco años, que analice los impactos que podría ocasionar el fracking en el país.



Este Plan constaría de cinco ejes:



1. Un estudio detallado de aguas subterráneas y el desarrollo de un inventario de acuíferos del país, especialmente en la zona del Valle Medio del Magdalena.



2. Un estudio sismológico y su correspondiente cartografía para definir posibles amenazas y medidas de prevención y mitigación de riesgos.



3. La elaboración, por parte del sector de Minas y Energía, bajo los lineamientos y metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente, de una evaluación ambiental estratégica de la región del Valle del Magdalena Medio.



4. La implementación de un sistema de registro, verificación, control y vigilancia de los fluidos que serían utilizados en esta tecnología.



5. El fortalecimiento de la capacidad institucional (ANLA, Corporaciones Autónomas Regionales e institutos de investigación) para la vigilancia de esta actividad por parte del Sistema Nacional Ambiental y del sector de Minas y Energía.



"Reiteramos nuestro compromiso con la protección ambiental del país, especialmente del recurso hídrico, por supuesto, en un marco de sostenibilidad, cumpliendo con la aplicación de los mejores estándares de protección de nuestro patrimonio natural", comentó Murillo ante el controvertido anuncio de dar vía libre al fracking, una técnica que podría contaminar las aguas subterráneas con materiales radioactivos, reducir el caudal de los principales afluentes de los que se abastecen las comunidades locales, aumentar la sismicidad inducida, ocasionar problemas a la salud e incrementar la deforestación.



El miércoles, la viceministra Ortiz explicó que el Ministerio de Ambiente ya dio el visto bueno final a los términos de referencia para el desarrollo sostenible de este tipo de hidrocarburos, en los cuales se usa el fracturamiento hidráulico en la roca que los produce.



Los lineamientos ya fueron revisados y ajustados por dicha cartera, y el próximo 12 y 13 de septiembre se capacitarán a los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.



Los términos de referencia ambientales para este tipo de actividad petrolera, según indicó la funcionaria, no solo le brindan seguridad a la comunidad de que la actividad de los YNC conservará y no alterará los ecosistemas, sino que asegura que la ejecución de las tareas, amparadas en el reglamento técnico, tendrán un alto componente preventivo.



MEDIO AMBIENTE