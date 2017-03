¿Qué tanto se vigila la calidad del aire del país?

Las alertas en los últimos días en Medellín y el resto de los municipios del Valle de Aburrá, en Antioquia, por los pésimos indicadores en la calidad del aire, son el signo más visible de lo que empieza a significar esta problemática ambiental en las principales ciudades del país, pero también un campanazo de advertencia, debido a lo poco que se monitorea y vigila la emisión de contaminantes, a pesar de que a este problema se asocian cerca de 6.000 muertes anuales en el país.

De acuerdo con el último informe en esta materia, que dio a conocer el Ideam a finales del 2016, Colombia solo cuenta con 163 estaciones de monitoreo. Más de la mitad de ellas son de operación manual y con tecnología de hace varias décadas, lo cual dificulta la obtención de datos y hace aún más imprecisa la medición.



De las estaciones que existen, según el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, entre el 30 y 35 por ciento tuvieron reportes que excedían los topes de las normas colombianas, que establecen para el material particulado de 2,5 hasta 50 microgramos por metro cúbico de aire (ug/m3), un indicador mucho más laxo que el recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que indica que este contaminante no debe exceder los 10 microgramos.

Número de estaciones de monitoreo de calidad del aire. Foto: Ideam - ETCE

Al problema se le suma el hecho de que ciudades con actividades mineras, industriales o que están en crecimiento de su parque automotor, como Riohacha (Guajira), Soledad (Atlántico), Cartagena (Bolívar), Sincelejo (Sucre), Apartadó (Antioquia), Barrancabermeja (Santander), Villavicencio (Meta), Buga, Palmira y Tuluá (Valle del Cauca) y Florencia (Caquetá) no cuentan con una red de monitoreo.



La calidad de los datos que actualmente se tienen también preocupa. Por ejemplo, solo el 21 por ciento de las estaciones de las que se obtienen datos miden el material particulado de menos de 2,5 micras, el cual, por su tamaño, es el que más afecta la salud, porque se aloja con más facilidad en el sistema respiratorio.

Esta semana, según advirtió una investigación de la Maestría de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional, el 70 por ciento de las partículas que contaminan el aire de Bogotá precisamente están en este rango de 2,5.



Néstor Rojas, investigador del Grupo de Calidad del Aire de la Universidad Nacional, añade que aunque se han hecho estudios, no hay una red de monitoreo del aire en zonas claves como el valle de Sogamoso (Boyacá), donde hay concentración de actividades que emiten partículas.



“Otro caso importante es Bucaramanga, porque en ocasiones tiene episodios similares a los de Medellín, aunque tiene una geografía más favorable para el mezclado de la atmósfera”, dice el experto, quien sostiene que cuando hay periodos de sequía o falta de vientos se hace evidente lo vulnerable que están algunas ciudades, como es el caso de Bogotá.



“Los episodios de emergencia son preocupantes, pero eso no le reduce importancia a la contaminación moderada, que está presente todo el tiempo y que muchos ciudadanos no ven”, pero si padecen, agregó.



Nueva norma

Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, recalcó que las condiciones de Medellín son muy particulares por su tipo de geografía. “La situación de las otras ciudades presenta menos desafíos; sin embargo, tenemos que prepararnos para lo que viene con fenómenos de variabilidad extrema del clima, como el que se presentó con la corriente de aire caliente a principio de año y que afectó la nubosidad en Bogotá”, agregó.



Murillo sostuvo que actualmente se prepara una nueva norma –que saldría a la luz en agosto– con asesoría del Banco Mundial, para volver más estrictos indicadores ambientales como los niveles de emisión de las fuentes móviles y fijas. Esta nueva normativa sería discutida previamente con expertos y con otros ministerios, como el de Minas y Energía y el de Transporte.

Desde febrero de este año se han venido presentando picos de concentración de material particulado en la capital antioqueña. Foto: Jaiver Nieto - CEET



Investigadores como Eduardo Behrentz, de la Universidad de los Andes, ya han señalado la deuda del Gobierno en la implementación de filtros de partículas para los combustibles de vehículos, una medida que ayudaría en gran parte a reducir la contaminación de las ciudades y que aún no se ha hecho efectiva.



Para otros expertos, el gran reto es que aunque se emita una nueva norma, si no se fortalecen a las autoridades ambientales para que hagan vigilancia de la industria y los vehículos, el país no va a avanzar en la mejora de estos indicadores ambientales.



Los niños, la población que es más vulnerable

La contaminación del aire, el agua y el suelo en el mundo ha llegado a tal punto que más de una cuarta parte de las muertes de niños menores de cinco años son consecuencia de la degradación ambiental.



Ese porcentaje implica que cada año pierden la vida 1,7 millones de niños en el planeta como consecuencia de las condiciones de su entorno, advirtió esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Y se calcula que 570.000 de estos decesos en menores de edad son por infecciones respiratorias. Además, se estima que el 44 por ciento de los signos de asma en niños de cinco años tiene relación con la exposición a la humedad, al humo de tabaco ajeno y a otros factores contaminantes.



LAURA BETANCUR ALARCÓN

Redactora de EL TIEMPO