¿Qué tan “verde” es la Carrera que se realiza este domingo en Bogotá?

Luego de tres ediciones continuas, centenares de corredores y 60.000 árboles sembrados, el próximo domingo 18 de febrero se realizará en Bogotá, una nueva jornada de la Carrera Verde que lidera la Fundación Natura con el apoyo del Grupo Argos y otros aliados. Dos meses después, Medellín la siguiente parada.



La competencia, que este año tiene por eslogan ‘La naturaleza quiere que corras’, tiene el propósito de llamar la atención de la ciudadanía sobre la crisis que enfrentan los bosques colombianos y sobre las dramáticas tasas de deforestación que van en aumento: tan solo en 2016 se talaron 178.000 hectáreas para dar paso a proyectos de ganadería, agricultura, urbanizaciones, carreteras o explotaciones mineras, de acuerdo con reportes del Ideam.

Por eso, a través de la realización de esta maratón en ambas ciudades, la Fundación Natura busca apostarle a la restauración ecológica a través de la siembra de árboles para recuperar zonas degradadas: por cada corredor que participe se sembrarán tres árboles con lo cual, la meta este año será plantar 24 mil nuevos árboles de especies nativas en áreas de conservación a perpetuidad en la Reserva Biológica Encenillo, un área protegida, ubicada en el municipio de Guasca (Cundinamarca) y en el área metropolitana de Medellín y algunos municipios antioqueños.



Pero, la Carrera Verde no solo se denomina así por la restauración ecológica que realiza en esas regiones. Además, se trata la primera carrera certificada por tercer año consecutivo en Latinoamérica con el estándar ‘Gold Green Race’, otorgado por el Council for Responsible Sport, organización internacional que ofrece apoyo a los realizadores de eventos deportivos para lograr que sus actividades sean social y ambientalmente responsables.



Esto quiere decir que la Carrera Verde es ‘carbono cero’ a nivel mundial porque se todo el material usado durante la carrera, como los banners, los envases y los afiches son reciclados y reutilizados; el uso de papel es mínimo y cuenta con la certificación del Forest Stewardship Council (FSC) que acredita que la madera con la que está hecho no proviene de bosques silvestres sino de lugares aprovechados de forma racional y sembrados exclusivamente para su elaboración. De igual manera, los productos son comprados a proveedores locales y la huella de carbono generada antes, durante y después del evento, es calculada y compensada con la siembra de más árboles.



A su vez, en el marco del evento, el próximo 16 y 17 de febrero, se realizará una Feria Ambiental, en las instalaciones de Compensar de la Avenida 68, en Bogotá, en la que más de 60 microempresarios, campesinos e indígenas ofrecerán servicios y productos ecológicos, sostenibles u orgánicos.



HUELLA SOCIAL