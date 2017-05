Consumo de bolsas plásticas ha caído 27 por ciento este año

Los esfuerzos por desestimular el uso de las bolsas plásticas en el país dan sus primeros resultados, según reportó el Ministerio de Ambiente, basados en cifras de la propia industria del plástico, el consumo ha disminuido en un 27 por ciento en lo que va corrido de 2017.



Esta reducción ha sido posible, se explica, gracias a la expedición de la resolución 668 del 2016, que entró en vigencia el 31 de diciembre y que reglamentó los empaques menores de 30 x 30 centímetros. También ha sumado la inclusión de mensajes alusivos al reciclaje y al cuidado del planeta dentro de los discursos ambientales.

Ese dato proviene de las ventas anuales en cerca de 80 empresas con un total de transacciones por 475.000 millones de pesos, aproximadamente.



A esa medida se sumará el hecho que desde el 1 de julio los colombianos comenzarán a pagar un tributo por cada bolsa plástica que consuman, con motivo de la entrada en vigor del impuesto nacional contemplado en la reforma tributaria aprobada en 2016.



Aunque al principio se habló que esa cifra sería de $ 50 por unidad, aún no se sabe con certeza cuándo será el monto que se comenzará a cobrar. Algunos sectores plantearon que fuera de $ 20 y aumentará $ 10 anualmente para que el impacto inicial no fuera tan fuerte, pero el hecho de no contar con una moneda de esa denominación y de que se exigiera la inclusión en la factura ha dificultado establecer un número.



Según conoció EL TIEMPO, esta misma semana el Ministerio de Salud y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se sentarán a discutir el tema.



Así y todo, la entrada en vigor de este tributo ‘verde’ busca -antes que recaudar recursos- “desestimular el uso de la bolsa plástica en los puntos de pago, con lo cual se espera reducir los impactos ambientales asociados con los residuos generados por las bolsas después de que dejan de usarse”, según explica el Ministerio de Ambiente.



“Colombia avanza en la regulación de bolsas plásticas. Hemos visto en el último año un cambio en el hábito de consumo con campañas como Reembólsale al Planeta, que sin duda ha sido muy positiva a la hora de disminuir los impactos ambientales de residuos como el plástico”, dijo el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.



Desde el Ministerio, no obstante, sostienen que si bien hay resultados en la gestión de públicos y privados, el éxito dependerá siempre de la conciencia ambiental de los colombianos.



De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), cada colombiano usa seis bolsas plásticas a la semana, unas 288 al año, y pocos la reutilizan o las disponen correctamente.



VIDA