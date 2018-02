Borneo ha perdido 150.000 orangutanes en lo que va del siglo

Entre 1999 y 2015, investigadores monitorearon el estado de salud de las poblaciones de orangutanes en la isla de Borneo (en el Sudeste asiático). Con imágenes tomadas desde helicópteros y otras directamente en tierra, encontraron que se han perdido 148.500 primates como consecuencia de la deforestación -donde el bosque fue talado para dar paso al aceite de palma y las plantaciones de caucho- y de los cazadores, que matan a los animales para el comercio ilegal.

Los expertos estiman que la cantidad de orangutanes que quedan en Borneo es de entre 70.000 y 100.000, lo que significa que la población se redujo a la mitad durante el periodo de estudio. Sin nuevos esfuerzos para proteger a los animales, advierten, las cifras podrían ponerse peor y perderse al menos otros 45,000 orangutanes en los próximos 35 años.



El estudio, publicado en la revista Current Biology, identifica 64 grupos separados de orangutanes en la isla, pero se cree que solo 38 comprenden más de 100 individuos, el mínimo que se considera viable para un grupo.

"Esperaba ver un descenso bastante pronunciado, pero no anticipé que sería tan grande", le dijo a The Guardian Serge Wich, coautor del informe en la Universidad John Moores. "Cuando hicimos los análisis, los revisamos una y otra vez para descubrir si habíamos cometido un error en alguna parte. Crees que los números no pueden ser tan altos, pero desafortunadamente lo son".



Lo terrible del asunto es que el declive real podría ser peor, dado que la predicción de los investigadores se basa únicamente en la pérdida de hábitat, y no incluye asesinatos.



Los orangutanes hembra, por ejemplo, ocasionalmente son asesinados para vender a sus crías como mascotas. Y, los primates que llegan a algunos jardines con humanos, son asesinados a tiros o con machete.



"Nuestros hallazgos son alarmantes. Para evitar un mayor declive y continuas extinciones locales de orangutanes, la humanidad debe actuar ahora: la conservación de la biodiversidad necesita impregnarse en todos los sectores políticos y sociales y debe convertirse en un principio rector en el discurso público y en los procesos de toma de decisiones políticas”.



En la investigación participaron 38 instituciones internacionales, dirigidas por investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig (Alemania), el Centro Alemán para la Investigación Integral de la Biodiversidad y la Universidad John Moores de Liverpool (Gran Bretaña).



