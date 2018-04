La extinción de especies es un suicidio global, advierte experto

“Si no hay un cambio fuerte en las políticas públicas y en los hábitos de consumo puede haber un gran colapso global en los próximos 20 o 30 años. Y será irreversible”.



La tajante advertencia es del biólogo mexicano y doctor en ecología Gerardo Ceballos, autor, junto con científicos de Standford y el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de investigaciones sobre la acelerada pérdida de biodiversidad en el planeta y que han sido publicadas en las revistas científicas ‘Science y Proceedings of the National Academy of Sciences’. La última (2007) se tituló de forma muy elocuente: ‘Aniquilación biológica a través de la sexta extinción masiva en curso, por las pérdidas y disminuciones de la población de vertebrados’.

Ceballos, que trabaja desde 1989 en el citado instituto científico de la UNAM, ha analizado la situación de más de 26 mil especies y su conclusión es aterradora: hoy hay un alto índice de extinción y, por ende, un futuro muy incierto para la humanidad.



La semana pasada se conoció la noticia de la muerte en África del último rinoceronte blanco macho del planeta. Y durante la que acaba de finalizar, en Medellín, la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes) ratificó que el hombre está causando la primera “extinción masiva” de especies desde la desaparición de los dinosaurios, con datos como que dos especies de vertebrados han desaparecido en promedio cada año desde hace un siglo y que cerca del 41% de los anfibios y más de una cuarta parte de los mamíferos están en peligro de desaparecer.



En este dramático contexto, EL TIEMPO conversó con Ceballos.



¿Cómo se realizó la investigación para llegar a una conclusión tan categórica?



Tomamos los datos que existen en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es el organismo oficial que lleva las cifras de la extinción de las especies en todo el planeta, y estudiamos las tasas naturales de extinción de los últimos dos millones de años. El objetivo era determinar qué tan rápido están avanzando hoy esas tasas comparadas con las de hace millones de años. Lo que encontramos es que las especies que se han extinguido en los últimos 100 años debieron haberlo hecho en 10 mil años y esto tiene dos implicaciones: la primera, que la extinción está llegando a un nivel catastrófico para la naturaleza y para el ser humano, porque la calidad de la vida en la Tierra depende de los animales y las plantas silvestres. Y la segunda, que si esta es causada por el hombre, podríamos evitarla.



¿Puede darnos algunas cifras concretas?



Encontramos especies que no están extintas, pero a las que les quedan 50 o 100 individuos, lo que quiere decir que estos animales ya no pueden jugar el papel que deberían en su hábitat. Y en el análisis de más de 26 mil especies raras, comunes, muy comunes y en vía de extinción esperábamos encontrar un porcentaje de desaparición de 5 al 10%, pero encontramos que más del 30% se está perdiendo.



Desde la publicación de los artículos, ¿algún gobierno u organización se ha puesto en contacto con ustedes para tratar de encontrar soluciones a esta aniquilación?



Hemos sido contactados por muchos grupos y políticos. Esta información ha sido difundida en por lo menos 4.000 páginas web. Queremos organizar una conferencia en donde podamos convocar a líderes de opinión como el Papa, para que lleguemos a un acuerdo parecido al de París, al que llamaremos ‘Paremos la extinción’, para que lleguemos a un acuerdo político internacional, porque de no hacerse, el futuro de la humanidad estaría en peligro, pues cada vez que perdemos a una especie estamos erosionando la capacidad de la Tierra para mantener la vida y, por ende, la vida humana.



¿Qué cambios debe hacer la sociedad actual para frenar la tragedia de la extinción masiva?



Si no logramos involucrar al sistema político va a ser imposible, pero en manos de los individuos están acciones que ayudan a minimizar el impacto en la flora y la fauna silvestre como usar jabones que contaminen menos, usar menos agua, menos champú; no comprar especies animales como mascotas o usar peines de carey y productos animales como afrodisiacos. Entre más áreas tengan los países con bosques y selvas mejor será para todos. La buena salud del medio ambiente es fundamental para mantener la salud de los humanos; podemos aportar al construir más parques urbanos, producir menos basura y, muy especialmente, a emplear menos plástico. En el mar se han encontrado islas del tamaño de Manhattan compuestas por trillones de pedazos de plástico. Otra manera de contribuir es tener menos hijos, para consumir menos recursos, pues la Tierra es finita.



¿Es optimista acerca de que la humanidad adopte estos cambios urgentes?



Soy optimista. El mundo se puso de acuerdo en que el problema ambiental es un asunto global. La velocidad con que se difunde la información nos permite pensar que podemos ejercer los cambios con la rapidez que se requiere. Pero no hay que bajar la guardia, porque si no actuamos rápidamente, será demasiado tarde. Si entramos a la sexta extinción de manera completa estamos perdidos. Si no podemos mantener la calidad de vida en la Tierra, puede haber un colapso de la civilización y no estamos lejos de que escenarios apocalípticos de películas como 'Mad Max' pasen a ser realidad. Si queremos mantener la vida en el planeta debemos conservar vivas a las especies.

Las cinco extinciones masivas que ha sufrido la Tierra

Derretimiento de glaciares



Ocurrió hace 440 millones de años. Desapareció más de un 60% de las especies que había en el planeta por cuenta de este fenómeno natural.



Disminución de la temperatura



Hace 360 millones de años, grandes glaciaciones ocasionaron la disminución de la temperatura y el nivel del mar extinguiendo al 70% de las especies que vivían en aguas cálidas.



Impacto de un asteroide



Un 95% de las especies del planeta desaparecieron hace 250 millones de años. La razón pudo ser el impacto de un asteroide o la erupción de un poderoso volcán.



Erupción volcánica



Hace 210 millones de años se produjo la cuarta extinción masiva, probablemente por una causa volcánica.



Adiós a los dinosaurios



En la quinta extinción desaparecieron los dinosaurios hace 65 millones de años por el probable impacto de un asteroide contra el planeta.

10 ideas para disminuir el impacto humano sobre las especies, según Greenpeace

Todo cuenta y todo suma, desde botar o no una basura.



Usar bicicleta, caminar o compartir el carro.



Reutilizar los envases y no usar plástico.



No desperdiciar energía. Apagar luces que no se estén usando.



Precalentar el horno es innecesario. Se puede también apagar 10 minutos antes, pues el calor que conserva ayuda a cocinar los alimentos.



Reparar, reutilizar y reciclar, es decir, consumir solo lo que realmente se necesita.



Evitar usar productos con empaques o envolturas que terminan por tirarse a la basura.



Usar el vinagre y bicarbonato de sodio como desengrasante, desinfectante y quitamanchas en cambio de productos tóxicos.



Sembrar árboles.



Cerrar el agua del grifo al cepillarse los dientes, lo que puede ahorrar el equivalente a 60 vasos de agua.



