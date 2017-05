Colombia recicla cerca del 17 % de sus basuras

Apenas unas 5.440 toneladas al día, cerca del 17 por ciento de basura que se genera en Colombia, se reciclan. Esta cifra demuestra el largo camino que le falta al país en materia de aprovechamiento de sus residuos sólidos, si se tiene en cuenta que países como Holanda logran reutilizar cerca del 80 por ciento de la basura que generan.



El vacío que sigue existiendo en cuanto a reciclar, reutilizar y reducir los desechos domésticos vuelve a discutirse en el país este miércoles a propósito del Día Mundial del Reciclaje y el lanzamiento de una nueva aplicación del Ministerio de Ambiente para conocer los puntos donde se deben dejar residuos como llantas, medicinas, pilas y baterías (vea nota anexa).

Según datos de esta cartera ministerial, la cantidad de residuos diarios viene en aumento. Se estima que entre los años 2007 y 2013 aumentó al orden de 6.000 toneladas diarias de residuos, es decir, un 29 por ciento. La situación es preocupante porque “se espera que dicha tendencia continúe hacia el futuro bajo las condiciones actuales de producción y consumo”.



A eso se le suma que todavía hay 56 sitios de disposición final de los residuos que no son reglamentados por la autoridad ambiental de los 232 que hay en el país. Además, el 15 por ciento de los rellenos sanitarios ya venció su vida útil, a un 5 por ciento le queda menos de un año; y a un 18,8 por ciento, menos de tres años.

Maryluz Mejía de Pumarejo, presidenta de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal), asegura que desde el punto de vista de la oferta es bueno señalar que del cerca del 20 por ciento del material aprovechable, el 11,4 por ciento es recuperado por los recicladores, que, como bien se conoce, todavía trabajan en condiciones muy precarias en lo laboral, sanitario y ambiental.



Para atacar esta informalidad, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio promulgó hace un año la primera política para la formalización del trabajo de los recicladores. Según datos de esta cartera, hasta el momento 27 organizaciones de recicladores de oficio en el país ya han registrado toneladas efectivamente aprovechadas en la plataforma del Sistema Único de Información (SUI), con lo cual Colombia ahora puede contar con un registro efectivo de la cantidad de basura que se recicla.



El proceso de formalización para estas organizaciones tiene una duración de cinco años contados a partir del momento en que se haga su registro ante la Superservicios.



De otro lado, en marzo de este año, el Consejo Nacional Ambiental aprobó una Política Nacional de Residuos Posconsumo, y, según el Ministerio de Ambiente, en julio de este año se presentaría la ley general para la gestión integral de residuos sólidos.

Falta aprovechamiento

Para Acodal, los incentivos al reciclaje y aprovechamiento de residuos no son suficientes. “En las tarifas aplicadas al servicio público de aseo deben incluirse las inversiones para financiar centros de reciclaje y aprovechamiento. Estos mayores costos podrían reducirse una vez entren en operación los centros de aprovechamiento. Pero además hay que incentivar la demanda por el material aprovechado”.



Por ejemplo, explica la organización, no se demandará vidrio si su producción con materias primas como calizas es más barata que reciclar vidrio utilizado. No se pedirá papel si es más barato producirlo con pulpa vegetal, así como que no se exigirán materiales elaborados en PET, si la materia prima para elaborarlo es más barata que reutilizar los envases o producirlos de nuevo con el material ya utilizado.

De acuerdo con Gustavo Galvis Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), los expertos internacionales han exaltado que el modelo para la reducción de residuos también debe impulsar la reducción del consumo en hogares y empresas.

En las tarifas aplicadas al servicio público de aseo deben incluirse las inversiones para financiar centros de reciclaje y aprovechamiento. FACEBOOK

TWITTER

Con la fórmula de reducir (el consumo), reciclar y reutilizar, algunos países europeos que generan 60 millones de toneladas de basura al año reciclan aproximadamente el 80 por ciento y solo el restante es llevado a rellenos sanitarios o se incinera.



REDACCIÓN VIDA