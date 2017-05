Avanza polémica obra de la Armada en isla de Gorgona

08 de mayo 2017 , 12:48 a.m.

La polémica entre científicos, miembros de la Armada y las autoridades ambientales por la construcción de una subestación en la isla Gorgona toma un nuevo giro tras el visto bueno para que la Armada empiece con la prefabricación del muelle, el radar y las instalaciones.

Según conoció EL TIEMPO, en dos meses podría empezar la instalación de estas obras, que fueron criticadas por el Comité Científico del Parque Nacional Natural Gorgona, conformado por más de 15 investigadores para quienes eran insuficientes los estudios de la Armada y no era conveniente su construcción para la conservación.



Desde marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dio vía libre al arranque de las obras, pero aún faltaba el visto bueno de Parques Nacionales Naturales que se dio esta semana. Aunque, esa entidad no se quiso pronunciar al respecto, la Armada confirmó el hecho.



“La gran mayoría de trabajos se realizan por fuera de la isla para posteriormente instalar”, señaló el contralmirante Andrés Vásquez Villegas.



La nueva subestación, a diferencia de lo que se había presentado dos años atrás, sufrió modificaciones que presentó la Armada en febrero. Hubo una reducción de cerca de 30 metros del muelle que en principio era de 163 metros de largo. También cambió el sentido al que se orientaba la llegada de embarcaciones para evitar el contacto con un arrecife coralino que se halla a 40 metros del muelle y que para los científicos es importante. Asimismo, la Armada modificó el tamaño de la subestación para que fuera solo de una planta y allí se concentraran los servicios de la base, que se ha considerado estratégica para las operaciones de inteligencia contra el narcotráfico y la pesca ilegal.

Faltan estudios

Tras la falta de consistencia y detalle científico que destacaron los investigadores a final del año pasado, a principios de abril, Parques Nacionales presentó un nuevo concepto técnico a la Armada en el que concluía que “los documentos enviados no corresponden a una caracterización detallada como lo exige el acto administrativo que otorgó la licencia ambiental”. Parques le solicitaba a la Armada que se hicieran los ajustes pertinentes.



Sin embargo, como conoció EL TIEMPO, la semana anterior se destrabó la negociación entre las entidades. A pesar del detalle que solicitaban investigadores y expertos, y que la misma autoridad de parques tomó en cuenta para su concepto, ahora la Armada solo tendrá que cumplir con tres requisitos técnicos mínimos para instalar las obras.



De un lado, debe entregar una caracterización de las comunidades que habitan los fondos marinos del área de influencia del proyecto, uno de los componentes que había quedado incompleto en la primera revisión.



Otro de los puntos polémicos era la instalación de un radar en el cerro La Trinidad. Para expertos, no solo se pondría en peligro el valor paisajístico de la isla, sino algunas comunidades de insectos. Sin embargo, ahora solo se solicitó una caracterización del área que va a impactar el radar y no de todo el cerro.



Por último, la Armada también deberá explicar y detallar los impactos de los senderos que requiere la nueva infraestructura. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) enfatizó que en el marco de sus funciones, apenas la obra esté en marcha se puede evaluar si se requieren estudios adicionales.



REDACCIÓN MEDIO AMBIENTE