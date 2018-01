Atención a los problemas de sobrepeso de las mascotas

Lejos de afectar únicamente a los humanos, el sobrepeso es una patología que cada vez con más frecuencia afecta también a las mascotas, según un estudio de la Universidad de Leipzig (Alemania).



De acuerdo con el Instituto de Nutrición Animal, Desorden Alimentario y Dietética, cerca del 40 por ciento de los perros y gatos de los países desarrollados de Europa central son obesos. Se trata de una tendencia al alza, según alertan.



En Estados Unidos la cosa también va de mal en peor, el año pasado la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad con los Animales (Aspca) difundió un estudio que encontró que en los últimos diez años, el número de perros con sobrepeso aumentó el 158 por ciento. A los gatos les fue peor: hoy hay 169 por ciento más enfermos que hace diez años.

“Hoy en día, uno de cada tres gatos o perros en Estados Unidos tiene sobrepeso”, señaló Kirk Breuninger, director del estudio.



“Aunque en Colombia hay estudios no formales, no hay cifras tan exactas, pero lo que es un hecho es que también se ha observado un aumento en la obesidad en perros y gatos”, explica el veterinario Daniel Bohórquez.



Según los autores del estudio, los kilos de más son peligrosos, porque aumentan el riesgo de padecer diabetes, enfermedades cardiovasculares y problemas en las articulaciones. Además, algunos animales puede ver reducida hasta en dos años su esperanza de vida.



Para combatir el sobrepeso lo primero es establecer sus causas, que pueden ser físicas, por ejemplo mal funcionamiento de la glándula tiroides, o si en cambio es por el tipo de alimento o la falta de ejercicio.



En los gatos, pasarse de kilos puede llegar a producirles cistitis (inflamación de la vejiga), porque el sobrepeso limita su acicalamiento, y no consiguen limpiar todas las partes de su cuerpo, lo que facilita la entrada de bacterias a través de la uretra.



El aumento de peso también puede ser producido por falta de ejercicio si el animal vive en un espacio pequeño.



“El dueño del gato es quien se debe preocupar porque el animal tenga actividad física e incremente sus zonas de recreación y juego, así como procurarles una comida adecuada. En los gatos obesos se pueden presentar casos de diabetes”, asegura Bohórquez.

El exceso de peso provoca que algunos animales vean reducida hasta en dos años su esperanza de vida. Foto: 123RF

Cuando se trata de perros hay unas razas más propensas que otras a subir de peso, como los golden retriver, los labradores retriver, los bulldog y el beagle.



Por eso es muy importante consultar al veterinario para que haga un manejo nutricional adecuado según el origen del sobrepeso. Y formular una dieta light y un programa de ejercicio médico veterinario.



“Hay que hacer exámenes para descartar enfermedades hormonales (como hipotiroidismo) que pueden ser responsables de la obesidad en el perro o si su principal causa es el consumo excesivo calorías que no quema, igual que los humanos”, dice Bohórquez.



Los dueños son los que deben reconocer los factores de riesgo a tiempo. Para evitar complicaciones, el veterinario debe hacer una valoración del estado corporal, con la que se reconocerá fácilmente cómo está su perro o gato y cuál es la condición ideal.



La edad del animal es otro tema para tener en cuenta. A medida que el perro se hace mayor, el ejercicio se disminuye, por lo que la comida debe disminuir también proporcionalmente.



Lo importante en cualquier caso es consultar al experto en medicina animal.

Muy delgados

* Los perros y gatos están entre el 10 y el 20 por ciento por debajo del peso ideal.

* Las costillas, columna vertebral, pelvis y protuberancias óseas son muy visibles.

* Hay pérdida de masa muscular.

* Ausencia de grasa palpable en la caja torácica.

* Abdomen muy marcado.

Delgados

* Los animales están 10 por ciento por debajo del peso ideal.

* Las costillas, columna vertebral, pelvis y escápulas son visibles.

* La cintura es evidente.

* Hay mínima grasa en el abdomen.

Estado ideal

* Los perros y gatos se ven proporcionados.

* Las costillas y protuberancias óseas no son visibles, pero sí fácilmente palpables.

* Se les nota la cintura, especialmente si se miran desde arriba.

* Hay poca grasa abdominal acumulada.

Cuando se presenta sobrepeso

* Los perros y gatos están un 10 por ciento por encima del peso ideal.

* Hay mayor riesgo de desarrollar enfermedades.

* Las costillas y columna vertebral son palpables con dificultad.

* Hay ausencia de cintura abdominal.

* Se presenta una gruesa capa de grasa en todo el cuerpo.

* El abdomen cuelga.

El caso ya es de obesidad

* Los animales están 20 por ciento por encima del peso ideal.

* Se presenta un alto riesgo de enfermedad.

* Las costillas son difíciles de palpar a través de una gruesa capa de grasa.

* Hay depósitos de grasa masivos, en el caso de los perros, en el tórax, la columna vertebral y la base de la cola. En los gatos, en la columna vertebral, las extremidades y la cara.

* Total ausencia de cintura.

* El abdomen cuelga como un péndulo.

Recomendaciones para una vida mejor

Ejercicio. Dedicarle tiempo a su ejercicio y ofrecerle espacios de juego.



Alimentación. Consultar con el veterinario para darle la comida adecuada. Hay excelentes concentrados en el mercado para cada animalito.



Disciplina. Además, no darle golosinas, chocolates y comida todo el tiempo. Hay que recordar que los perros funcionan por asociaciones de ideas y por reflejos condicionados y una vez que le das de tu comida la pedirá siempre.



Castración. La castración viene acompañada de una disminución del gasto energético. Aquí hay que ser muy juicioso para conservar el estado de tu mascota: combinando un buen modo de vida y una alimentación apropiada es perfectamente posible mantener una buena condición corporal.



