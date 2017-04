La mujer que salva los perros en medio de la tragedia de Mocoa

La casa y la familia de Rosa Guerrero resultaron sin ningún daño después de la avalancha que ocurrió en la noche del viernes en Mocoa, capital del departamento del Putumayo. El hogar es ahora el refugio de los animales que Rosa va recogiendo de la calle y del rastro de lodo que pasa por encima de la ciudad.

Desde el primer día, Rosa salió a recorrer la zona afectada por la avalancha y a recoger los perros que encuentra con vida para ponerlos a salvo. El sábado logró rescatar tres, uno de ellos era una perrita que resultó muy golpeada por la avalancha. “Por suerte la vi, porque o si no, estaría muerta. La tuve que cargar en mis brazos, cruzar las piedras y el lodo para llevarla a mi casa”, narró Rosa.



Esta mujer ha recorrido el lugar a pie hasta dos kilómetros para verificar qué animales hay. “No nos permiten entrar motos porque las calles quedaron totalmente tapadas de lodo o piedra”, asegura Rosa.



Además de los animales atrapados, muchos huyeron, están perdidos o abandonados y deambulan por la ciudad. Rosa les va dejando concentrado en las esquinas para que puedan alimentarse.

“No hay veterinarios o no los hemos encontrado pero sí han llamado de otros lugares del país, inclusive de Ecuador, especialistas para ayudarnos a atender a los animales. Tengo conocimiento de que van a venir veterinarios de la Universidad de Nariño, de la del Amazonas y dos de Ecuador”, explicó la mujer.



Además, se puso en contacto con organizaciones y fundaciones de otras regiones del país que han estado realizando desde el sábado jornadas de recolección de donaciones.



Una es la Plataforma Alto, Natalia Parra, directora de esta fundación con sede en Bogotá, aseguró “por fortuna el Distrito se apropió del tema y nos están ayudando. Ellos coordinarán con instancias de insumos y ayudarán a llevar las donaciones”.



¿Qué donar?



Según las organizaciones consultadas y Olga, en Mocoa se están necesitando: gasas, suturas vicril, naylon, jeringas, agujas, equipos de venoclisis, guantes, clorheridixina, vendajes, esparadrapos, isodine espuma y solución, antibiótico rifamicina humano, antibiótico inyectable, antibiótico vía oral doxiciclina, suero cloruro de sodio, solución inyectable de dextrosa 5-10 por ciento, suero vía oral, concentrado,comida húmeda para perros y gatos, meloxicamn, finadyne, ocitetraciclina, Dipirona, Complejo B12, guacales,



¿Dónde?



Este lunes los centros de acopio son:

Bogotá:

Calle 35 # 5-35. De 10am a 6pm

Carrera 36 Con calle 58. De 8am a 1pm

Home Sentry Plaza de las Américas Calle 3A Sur No 71c-19 10am- 4pm



Pasto:

De 9am a 3pm,Plaza de Nariño.



Cali:

Fundación Paz Animal

Cra 4 # 1-42.Barrio el Peñon.

Llevar agua y alimento para perros y gatos.



Cucuta:

Parque la Ceiba de 4 a 6pm.

Manizales Parque de la mujer. 9am



Popayán:

1- Centro veterinario Maju Cra 10a #11a -04. Las Américas 2- Éxito Panamericana 3- Oromo Chocolate Cra 3 #3-38 centro 4-Clinica veterinaria Dachi Calle 1 Norte # 12-23.



Medellín:

Calle 105 # 75 30. Barrio Pedregal

Calle 33a No 83b - 19 Taller Milla. Belén Las Mercedes

Calle 34 # 65c 07. Centro Veterinario Pet Service. Conquistadores. 9:00-7:00 pm.

Carrera 55A # 49 – 51. Facultad de derecho, (bloque 5) Universidad Autónoma latinoamericana. Horarios recolección: Lunes: 12pm a 2pm; Martes: 10am a 12;Jueves: 6am a 10am.

Calle 50 #38-45. Finca Urbana, cerca a la Placita de Flores.

Itagüí

Calle 78 # 52 a 38. Casa de muñecas. 9:00am -7:00pm

Bello

Diagonal 59 N° 32-111. Veterinaria Safari. Niquía.

Caldas

Carrera 49 # 134Sur- 22. Flor de Jamaica tienda saludable. 10:00am-8:00pm. VIDA