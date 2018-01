Reunión para discutir el futuro de las reservas forestales en Colombia

25 de enero 2018 , 10:20 a.m.

Ambientalistas se reunieron este martes, a eso de las 6 p.m., con el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, para discutir el polémico proyecto de resolución que pretende “realinderar” las reservas forestales del país que se encuentran degradadas.



Mientras que para esta cartera, es conveniente hacerlo cuando su reestructuración genera más “costos que el beneficio ambiental que se obtiene de la recuperación”, para los ambientalistas es solo un término que disfraza otros intereses, como el de sustraer áreas y pasar por agache los protocolos de restauración ecológica que ya existen.

En términos generales, la reunión fue positiva. De acuerdo con el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, y quien hizo posible el encuentro, “se acordó suspender la expedición de la resolución para reservas hasta realizar mesas técnicas que recojan propuestas de las organizaciones ambientalistas”. En otras palabras: ese proyecto pasará por varios ajustes que luego los ambientalistas revisarán detalladamente, artículo por artículo.



Sin embargo, César Rey, director de Bosques del Minambiente, prefiere no usar la palabra “suspender” pues finalmente el acto administrativo no se ha producido. “Quedamos en realizar otra reunión para exponer los resultados con las veedurías y mirar las interpretaciones jurídicas alrededor del concepto de realideración”, le dijo a este medio el funcionario.

“Seguimos sin ver la necesidad de esa resolución cuando hay temas más urgentes sobre deforestación y cambio climático, por ejemplo”, le dijo a EL TIEMPO el abogado Rodrigo Negrete. “Excluir áreas, por el simple hecho de estar degradadas, va en contravía de las obligaciones de conservación que tiene Colombia”.



Por su parte, el profesor Gustavo Wilches, destaca que esta no es una discusión únicamente por el futuro de la Reserva Thomas van der Hammen sino “por todos los riesgos que trae consigo la palabra realinderar, un concepto que requiere de prospección y cuidado”.



“El ministro Murillo debe tener claro que todo esto se trata de fortalecer los espacios del territorio para darles resiliencia ante efectos de distintas dinámicas. Es una decisión con efectos a largo plazo sobre las comunidades”, afirma Wilches.

Carta de los científicos

A través una carta, los miembros de la Comisión Permanente de Áreas Protegidas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, le hicieron ver su preocupación al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, sobre el proyecto de decreto que busca “realinderar” las reservas forestales que están degradadas.



Aquí la misiva:



Consideramos que ni la acción, ni el concepto, ni el término “realinderar” es aplicable a las Reservas Nacionales ni Regionales, y no está incluido en el Decreto Ley 2811 de 1974 “Código Nacional de Recursos Naturales Renovables”, como tampoco en la Ley 99 de 1973, ni en el Decreto 1076 de 2015.



Tampoco compartimos el criterio de que, si el ecosistema de una Reserva se deteriora o no se restaura, éste deba ser realinderado. El Ministerio a su cargo aprobó en el año 2015 el Plan Nacional de Restauración, Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas, el cual tiene como objetivos: (1) iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un área degrada, dañada o destruida en relación a su función, estructura y composición; (2)reparar la productividad y/o los servicios del ecosistema en relación con los atributos funcionales o estructurales, y (3) retornar la utilidad del ecosistema para la prestación de servicios ambientales diferentes a los del ecosistema original, integrándolo ecológica y paisajísticamente a su entorno. Por lo tanto, consideramos que se debe implementar dicho instrumento de la Política Pública Ambiental para el proceso de restauración de ecosistemas naturales degradados.



En síntesis, consideramos indispensable frenar la tendencia actual de acelerada intervención de los ecosistemas y el consecuente deterioro de sus servicios esenciales para la vida y el progreso social. En nuestra opinión la tarea fundamental es precisamente la opuesta al espíritu de la resolución en referencia. El país debería enfatizar en la ampliación y la protección de zonas y ecosistemas importantes para la generación y protección de servicios ecosistémicos esenciales, como los páramos, humedales, bosques y otras áreas amenazadas por los efectos del Cambio Climático y la realización de actividades insostenibles.



Si lo que se busca es de construir colectivamente territorios sostenibles en Colombia, las zonas de reserva y protección especial deberán incrementarse y no reducirse.



