Alarmante vínculo entre los fungicidas y la disminución de las abejas

Los fungicidas comunes, que van dirigidos para atacar hongos y mohos –no a los insectos- son el factor más fuerte relacionado con la disminución abrupta de los abejorros en los Estados Unidos, advierte el primer análisis a escala de paisaje.



La disminución generalizada de las abejas y otros polinizadores, una situación que se viene advirtiendo desde hace años, es preocupante dado que estos son los encargados de fertilizar alrededor del 75 por ciento de todos los cultivos alimentarios, y la mitad de la polinización es realizada por especies silvestres. La destrucción de su hábitat, la reducción de la diversidad de plantas y árboles florales, el desenfrenado uso de los pesticidas y el cambio climático son un coctel tóxico que amenaza la vida de estos animales.

El nuevo estudio, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, utilizó métodos estadísticos para analizar el papel de 24 factores diferentes en la explicación del declive de cuatro especies de abejorros, rastreados en 284 sitios en 40 estados de EE. UU. Estos incluyen latitud, elevación, tipo de hábitat y daño, población humana y uso de pesticidas.

Los preocupantes 'ganadores' fueron los fungicidas, en particular el clorotalonil, el más usado en los EE. UU. "Definitivamente me sorprendió", le dijo a The Guadian Scott McArt, líder de la investigación de la Universidad Cornell. "Los fungicidas han sido pasados por alto", los que pueden estar empeorando la nosema en las abejas, probablemente al matar a los microbios intestinales beneficiosos.



"Es necesario que haya mucho más trabajo sobre los fungicidas y su papel en la disminución de las abejas", dijo McArt. "La gente no está buscando en todos los lugares que probablemente deberían".



La evidencia que muestra el grave daño a las abejas causado por los neonicotinoides, los insecticidas más utilizados en el mundo, continúa acumulándose. Una nueva investigación muestra que la combinación de neonicotinoides y un suministro reducido de alimentos reduce la supervivencia de las abejas hasta en un 50 por ciento.



El peligro es tanto que la plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES en inglés) le ha insistido al mundo que "un creciente número de polinizadores están amenazados de extinción, a nivel mundial, debido a varios factores, muchos de ellos causados por el hombre, lo que pone en riesgo los medios de existencia de millones de personas y cientos de miles de millones de dólares de producción agrícola".



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE