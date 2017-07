Afirman que iceberg de la Antártida no es un riesgo por ahora

El colosal iceberg identificado como A68, de 5.800 kilómetros -un área equivalente a la cuarta parte de Cundinamarca- que se desprendió de la Antártida hace unos días, se mantendrá en su ubicación al menos hasta septiembre, según afirmaron fuentes del Ministerio de Defensa de Chile, uno de los países que hace observación del témpano.

Además del país suramericano, agencias estadounidenses y la Agencia Espacial Europea monitorean el bloque de hielo que tiene 5.800 km2, un espesor aproximado de entre los 200 y 600 metros y pesa aproximadamente un millón de toneladas y que por ahora se descarta que represente un riesgo.



"Estimamos que el iceberg se quedará en su ubicación actual por un tiempo, porque el periodo de mayor concentración de hielo es en septiembre, después de esa fecha algo se podría desprender desde su plataforma", dijo el capitán Roberto Díaz, de la Armada chilena.



En el caso chileno, puntualmente, la Armada no descarta que "en un futuro cercano el iceberg se fragmente y alguno de menor tamaño llegue al sector Cabo de Hornos" (el más austral del mundo) o al Mar de Drake. Pero su llegada "no significará ningún peligro, ya que se mantendrá monitoreado y se avisará oportunamente para alertar a las embarcaciones que naveguen por esa zona".



Varios científicos han anotado, igualmente, que el iceberg no afectará los niveles del mar en el planeta porque la plataforma de la que se desprendió -la Larsen C, una capa que se extiende sobre el mar de Weddell, en el polo sur- ya flotaba en aguas abiertas.



Sin embargo, para Pamela Santibáñez, investigadora del Departamento Científico del Instituto Antártico Chileno (INACH), sí puede considerarse como un aviso, pues un eventual colapso de la plataforma Larsen C haría que los glaciares que la alimentan entreguen su agua al nivel del mar.



El bloque desprendido llevaba años fisurado por una grieta enorme hasta concluir su separación de la Antártida entre el 10 y el 12 de julio. Los icebergs son parte de un proceso natural, pero en las últimas décadas el calentamiento global habría acelerado dichas formaciones, según expertos mundiales.



