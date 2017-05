Academia pide revocar licencia de subestación de la Armada en Gorgona

Ante el comienzo de las obras de prefabricación de la polémica subestación de la Armada en el Parque Nacional Gorgona, en el Pacífico, nuevamente la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales vuelve a alzar la voz para evitar que esta obra continúe su curso.

En una carta dirigida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con copia a la dirección de Parques Naturales, reconocidos miembros de la Comisión Permanente de Áreas Protegidas de la Academia como los investigadores Gonzalo Andrade y Ernesto Guhl, le solicitan a esa entidad que revoque la licencia para esta obra, que busca reforzar las tareas de inteligencia militar en un corredor estratégico del narcotráfico.



Esta semana EL TIEMPO dio a conocer que, tras acuerdos con la Anla y Parques Nacionales Naturales, ya la Armada puede comenzar tareas de prefabricación de la estación, el muelle y un radar, que posteriormente se pueden instalar en la isla.



Según conoció este diario, este aval se dio teniendo en cuenta que la Armada tiene un par de meses para entregar tres estudios: una caracterización de las comunidades que habitan los fondos marinos del área de influencia del proyecto, un estudio del área que va a impactar el radar en el cerro Trinidad y uno más que explique y detalle los impactos de los senderos.

No consideran lo que sucedería con la adecuación del sendero hacia el cerro La Trinidad FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, los académicos vienen insistiendo -desde finales del 2016- que la licencia se debió entregar solo cuando existiera información suficiente y validada por la autoridad de Parques.



Asimismo, insistieron en que más de doce especialistas en diferentes temas, destacan que los estudios que entregó la Armada son insuficientes, especialmente porque no consideran especies endémicas importantes para la isla y porque falta representatividad de procedimientos y métodos reconocidos y aceptados por la ciencia.



Entre los diferentes puntos criticados se encuentran por ejemplo –según argumentan- el poco análisis que hizo la Armada de las especies de los fondos marinos y sustratos, el no considerar a los mamíferos terrestres así como la ausencia de un estudio de algunas especies de anfibios y reptiles endémicos.



“No consideran lo que sucedería con la adecuación del sendero para el tráfico diario de combustible hacia el cerro La Trinidad para el funcionamiento del radar", dice el documento. Además, no se estudiaron las plantas con un diámetro del tronco superior a los dos centímetros, de las cuales existen más de 230 especies en la isla. Los científicos agregaron que tampoco se estudió el posible impacto de la obra en las ballenas jorobadas y el delfín moteado.



Según conoció EL TIEMPO, el interés de la Armada es entregar estudios completos que se ciñan a las proporciones y características del área de influencia de la obra más allá de hacer investigaciones al detalle científico que corresponden a otro tipo de entidades.



El riesgo de esta situación no es para nada menor si se tiene en cuenta que el Parque Nacional Natural Gorgona fue incluido en la lista verde la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza por convertirse en un caso ejemplar de conservación en el mundo.