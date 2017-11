2017, cerca de ser uno de los años más calientes de la historia

Es muy probable que el 2017 integre la lista de los tres años más cálidos registrados en la historia, así lo informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM) durante la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), que se celebrará en Bonn, Alemania hasta el próximo 17 de noviembre.

En la declaración, la OMM afirma que de enero a septiembre de 2017 se registró una temperatura media global de aproximadamente 1,1 °C por encima de los niveles preindustriales, con numerosos fenómenos naturales devastadores, intensas olas de calor y sequía, así como un incremento en las concentraciones de CO2 en la atmósfera, aumento en el nivel del mar y acidificación del océano.

Como consecuencia del intenso episodio de El Niño, es probable que el año 2016 continúe siendo el más cálido del que se tenga registro, con 2017 y 2015 en segundo y tercer lugar respectivamente. El período de 2013 a 2017 será el quinquenio más cálido jamás registrado.



“Los últimos tres años han estado entre los tres años más cálidos en cuanto a registros de temperaturas. Es parte de la tendencia al calentamiento a largo plazo”, dijo el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas.

“Hemos sido testigos de fenómenos meteorológicos extraordinarios, temperaturas que han llegado a +50 °C en Asia, huracanes sin precedentes en el Caribe y en el Atlántico que han llegado hasta Irlanda, devastadoras inundaciones monzónicas que han afectado a muchos millones de personas y una sequía implacable en África oriental”, afirmó Taalas.



Los fenómenos extremos afectan no solo al medio ambiente, sino también la seguridad alimentaria de millones de personas, especialmente a las de menores recursos económicos.



De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en los países en desarrollo, el 26 por ciento de los daños y las pérdidas causados por tormentas, inundaciones y sequías de mediana y gran escala recayó sobre la agricultura (cultivos, ganadería, pesca, acuicultura y silvicultura).



Pero las consecuencias no paran ahí. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también advierte sobre los impactos de las olas de calor para la salud. El riesgo general de enfermedades o muertes relacionadas con el calor ha aumentado de forma constante desde 1980 y actualmente cerca del 30 por ciento de la población mundial vive en condiciones climáticas que provocan olas de calor extremas prolongadas.



Entre 2000 y 2016, cerca de 125 millones de adultos mayores de 65 años estuvieron expuestos a olas de calor, teniendo problemas en su salud, que van desde el estrés o la insolación, hasta episodios de insuficiencia cardíaca o riesgo de lesión renal por deshidratación.



La Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa, dijo sobre el informe de la OMM: “Estos resultados ponen de relieve los crecientes riesgos para las personas, las economías y el propio tejido de la vida en la Tierra si no conseguimos encarrilar los objetivos y las ambiciones del Acuerdo de París”.



“Bonn 2017 tiene que ser la plataforma hacia el siguiente nivel más alto de ambición de todos los países y sectores de la sociedad a medida que tratamos de reducir el riesgo del futuro y maximizar las oportunidades de una vía de desarrollo dinámica, que tenga en cuenta el futuro y sostenible”, añadió.

