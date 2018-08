Maquillaje 'glitter', una tendencia entre los 'millennials'

En los pómulos, los párpados, los hombros, en las manos, en el pelo. Encandila. El glitter o escarcha ha sido una tendencia de moda que pasó de las lentejuelas de la ropa, al maquillaje para cualquier hora del día. Fue dictaminada desde las pasarelas para el fin del año pasado, pero se negó a ser tan efímera y siguió en el 2018.

Y ahora da un paso más. Lo marcaron la semana pasada las mujeres que participaron en las manifestaciones en favor de la legalización del aborto en Argentina.



El 'glitter', ese pigmento refractario que genera un efecto tridimensional, se convirtió en un maquillaje insignia de las chicas de la nueva generación, especialmente a la hora de manifestar sus ideales. Verde furioso, pero también celeste o violeta, que significan militancia, feminismo. La ‘generación glitter’ es la que hoy brilla y exacerba su belleza con un sentido, una tendencia que surge de la moda para expresar determinada identidad, para enviar un mensaje.



La maquilladora Jazmín Calcarami observa que “el uso del glitter se venía viendo mucho en moda y en las redes sociales, especialmente a partir de la técnica del strobing –marcar la luz en el rostro, con brillos en polvo o productos cremosos brillantes–. Lo que se vio en las últimas manifestaciones pone la tendencia directamente en la calle”.

Como con la moda, las jóvenes argentinas enviaron un mensaje con su maquillaje durante las manifestaciones en pro de la ley de aborto en su país. Foto: AFP





Su colega Luchi Numer coincide, y señala que el uso de este recurso “es un gran 'throw back', forma parte del revival (revivir) de la estética de los años 90. Hoy está presente en vasos, en la ropa y, sobre todo, en el maquillaje”.



Este es un fenómeno que puede mirarse desde la tendencia, pero también es una elección que asume otras connotaciones. “Es como la cresta punk, que surgió como una estética y fue cobrando un sentido de pertenencia, de identidad”, dice Numer, y agrega: “Es un brillo que simboliza la alegría, es algo muy visible, que estalla. Me parece una expresión muy linda”.



La 'make up artist' Vero Mendoza interpreta: “Cuando las chicas se pintan con glitter para ir una marcha están diciendo algo fuerte. Porque usan un producto arriesgado. Hay un prejuicio que se está rompiendo con su uso. Es no tener vergüenza de la exuberancia, es aplicarlo en todo el cuerpo y llamar la atención, es hacerlo evidente. Esto habla de mujeres seguras de sí mismas y con una autoestima alta”.

De la pasarela a la calle

Este tipo de maquillaje puede darle un toque sofisticado a un look sobrio o un toque casi ‘espacial’ a colores que sobresalen. Es una tendencia divertida porque se puede combinar con chaquetas, botas y pantalones para destellar donde sea que esté, o puede ser usado para dar un toque especial a su propio look o para brillar con elegancia en la noche.



Hasta hace no tanto tiempo, hacer un maquillaje con glitter y colores metalizados era solo un oficio de unos pocos. Los profesionales eran los únicos que sabían maniobrar estos polvos muy volátiles, tan difíciles de mantener en un espacio delineado. Hoy, internet está repleto de tutoriales que enseñan a maquillarse con ellos, y las mismas casas cosméticas lanzan productos (sombras, labiales, delineadores, polvos) de fácil manejo para el uso cotidiano.



“Lo de usar una cinta adhesiva para extraer el excedente y emprolijar era casi un artificio de expertos, un truco que solo conocíamos los que sabíamos –explica Mendoza–; ya a estas alturas son técnicas que están al alcance de todas”.



Pero esta democratización del uso masivo de un producto tan específico no reduce su complejidad ni le resta sentido a la elección. “Maquillarte con glitter es ponerte algo en la piel que impregna mucho y que cuesta sacar. Es como un tatuaje: lo retiras, pero queda. Y cuando lograste desmaquillarte, te queda y queda: un poco en el pelo, o lo que cayó en la ropa. Deja un rastro porque es algo que una vez que te pones, te queda muy marcado”.



Sin embargo, los productos de las casas de belleza están hechos con fórmulas muy parecidos a las de los tradicionales, por lo que para desmaquillarse basta la rutina diaria de retirar el maquillaje con productos a base de agua y aceite, y luego usar el tónico.



LA NACIÓN (ARGENTINA) -GDA