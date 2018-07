Un armario con diseño colombiano

Hace poco, en una red social, una mujer comentaba que estaba cansada de marcas como Zara y Mango y pedía que le recomendaran otras para cambiar. ¿Qué tal si cambia por moda nacional, talento colombiano, diseño original?

Una opción son estas propuestas que se destacaron dentro de los desfiles de la edición número 29 de Colombiamoda en Medellín, que terminó el jueves.



Hay para distintos estilos y personalidades, pero todos sobresalen por su diseño, confección y novedad, lo que no implica que todos los demás participantes no puedan tener también esos atributos.



Vale la pena resaltar, en tiempos de la moda con mensaje, el trabajo de Alado y de Soy, cuyas colecciones surgen de un intento de reflejar una problemática social: el desplazamiento y el maltrato contra la mujer, respectivamente, que demuestra –una vez más– que la moda no son solo trapos ni vanidades, sino que está para testificar momentos históricos desde un lenguaje estético.



Damos un panorama de diseñadores que empiezan, otros que avanzan con paso firme y algunos que han consolidado su propuesta.

Isabel Henao

Delicadeza, elegancia y feminidad son los ejes de los diseños de Isabel Henao, un sello personal que logra a través de detalles como los bordados, las flores, los colores suaves y las telas ligeras para mujeres casi etéreas.

El color blanco y sus tonos fue uno de los elementos característicos de Isabel Henao. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

JBalvin

El músico dejó ver su gusto por la moda de otra manera: como diseñador. La cocreación de la colección con Gef refleja su estilo urbano y alegre, de buena vibra, con prendas cómodas, divertidas y coloridas.

J Balvin creó una una colección de ropa inspirada en su estilo, siempre urbano y lleno de color. Foto: Cortesía GEF

Alado

La tela de colchón (rayas blancas y azules), estampados coloridos y el fieltro son una alegoría del desplazamiento y el éxodo, ya sea de una comunidad en Colombia, África o Siria. Es llevarse lo mínimo con uno, como lo presenta Alado de forma estética, agregando detalles artesanales, en su colección Destierro.

Pasarela Alado. ​ Foto: Cámara Lúcida

Soy

La nueva colección de Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz transmite un mensaje contra el maltrato a la mujer. En ella se resaltan los estampados tomados de la flora de la región de Santander y Boyacá, por donde se mueve Purificación, quien protagoniza la historia creada por ellos para llamar la atención sobre esta problemática social.

Pasarela Soy. Foto: Cámara Lúcida

Camilo Álvarez

La geometría que le permite a Camilo Álvarez reinventarse constantemente, logra darle fluidez a sus siluetas para crear prendas que permiten enfrentar una vida urbana intensa y variada de forma cómoda, casi atlética.

Diseño de Camilo Álvarez, quien participaría en la feria. Foto: José Moreno

Laura Aparicio

Este nuevo nombre en el panorama de la moda, presentó una variedad de texturas en su colección: camuflado, metalizados, afelpados, sedas... con cortes muy rectos y siluetas con aires masculinos.

Colección de Laura Aparicio. Foto: Cámara Lúcida

Juan

Sin perder ese ADN urbano y ‘grunge’ que identifica a la marca, Juan ha ido madurando a la par con sus usuarios, quienes, sin dejar su estilo, se van refinando ‘al crecer’. Bienvenidos los atuendos femeninos que cada vez están más presentes en sus propuestas.

Pasarela Juan. Foto: Cámara Lúcida

Andrea Landa

Plisado, trenzado, tejido, arrugado… la experimentación de Andrea Landa con el cuero le ha permitido obtener texturas y acabos que lo hacen ver tan ligero y suave como cualquier otra tela. Inspirada en el término japonés ‘wabi-sabi’, que se refiere a la belleza de la imperfección, quiso resaltar esas cicatrices y aprendizajes que va dejando la vida en las prendas de su colección.

Retrato de Andrea Landa. Foto: Cortesía Andrea Landa

NATALIA DÍAZ BROCHET

EDITORA EL TIEMPO