La maternidad real, vista con un poco de humor

Cuando Ana María quedó embarazada decidió dejar su trabajo como actriz para dedicarse de lleno a la maternidad. “Quería estar en la casa con mi hijo, no perderme de nada. Pero pronto me di cuenta de que esta labor no es tan fácil y uno se enloquece un poco”.

Y empezó con las quejas de la maternidad: estar cansada, no tener tiempo para ella, dormir poco... “Me quería escapar. Entonces comencé a escribir un blog a manera de catarsis y conecté con otras mamás en las mismas circunstancias, y eso me dio tranquilidad”.



Así surgió la idea, un tiempo después, de escribir un libro que dio a luz recientemente: Si crees que es fácil ser mamá, eres el papá, en cuya primera página hace esta declaración: “Ser mamá es aterrador, y nadie nos lo advirtió. Todos hablaron de la bendición que es tener un hijo, de lo bonitas que se ven las mujeres embarazadas, del milagro de la vida, de la importancia de la familia y de lo barato que salía (antes de la subida del dólar) comprarlo todo en Miami. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a aguarnos la fiesta anticipándonos que la maternidad es un reto que, por gratificante que sea, puede llegar a enloquecernos”.

Y decidió hacerlo con humor, porque considera que las mamás ya están suficientemente estresadas, y se inventó un diccionario con nuevas definiciones que muestran cómo cambia la vida cuando se es mamá. “Tenemos una carga fuerte de ser buenas mamás, buenas profesionales, de alimentarlos así, de educarlos asá... Por eso quiero que el libro sea una lectura divertida, que se puedan reír de lo que les pasa. No es un manual, no enseña nada”, aclara la mamá de Lorenzo, que acaba de cumplir 5 años..

Mamás como heroínas

La misma salvedad hace Vanessa Constaín, quien publicó este año Aventuras de una supermamá, que también trata el tema con humor, mostrando cómo las mamás son como los superhéroes capaces de hacer cosas imposibles.



“Este libro es sobre mí, sobre ellas, sobre las mamás que conozco. No es la maternidad ideal de las propagandas con mamás divinamente peinadas. Es una maternidad cotidiana, con una cantidad de habilidades y poderes que no pensé tener. O, al menos, nunca antes les había sacado tanto provecho”, escribe en la introducción del libro.

También comenzó con un blog para desahogarse y mostrar lo cotidiano de la maternidad. “Hablaba de lo que a uno no le cuentan y se vive. A mí, por ejemplo, me dio muy duro la lactancia. Y lo que los comerciales muestran es a una mamá divina con su bebé. A mí me dolía, tuve que llamar a una consultora para que me ayudara”, cuenta la mamá de Aurora, que está a punto de cumplir 4 años.



Esos escritos dieron origen al libro, que busca, afirma la autora, mostrar el contraste entre la maternidad ideal, la de la publicidad, la de las películas, la de las abuelas que solo se dedicaban a criar a sus hijos, y la real, la que les ha tocado vivir a ella y otras mujeres.



“Hay muchas cosas que nos las pintan de una manera y son de otra, difíciles, pero al tiempo hay una sensación de amor infinito que es lo que te ayuda a superar, a soportar esos momentos de desesperación. Si no fuera por eso, uno tiraba la toalla”, agrega Constaín.



Con todo y el trajín que ha significado la maternidad, estas dos mujeres no dudan de que vale la pena tener un hijo.

