La proteína de soya: una aliada de la buena nutrición

Para mantener una dieta equilibrada, se necesita consumir proteína. Mientras que la carne, los productos lácteos y las nueces son algunos de los tipos de proteína más populares, la proteína de soya se ha convertido en otra opción que puede apoyar un plan de nutrición.



¿Cuáles son los beneficios de la proteína de soya?



Hay que tener en cuenta que las proteínas ayudan a saciar el hambre. Las que son de origen vegetal, pueden ser una parte útil de un programa de alimentación saludable, las cuales apoyan el desarrollo del músculo, y pueden aportar a promover el aumento de la masa muscular cuando se acompaña con entrenamientos de fuerza.

Como una proteína vegetal completa, ofrece toda la gama de aminoácidos esenciales.



Igual a otras proteínas, ayuda a conservar la masa muscular magra y promueve el desarrollo muscular. Como la soya es una planta, no contiene colesterol encontrados en la proteína animal. (Esta es la opción de proteína para la mayoría de los productos de Batido Nutricional Fórmula 1 de Herbalife Nutrition).



Conozca un poco más de la soya



Según la U.S. Food and Drug Administration, el consumo de 25 gramos de proteína de soya por día, como parte de una dieta baja en grasa saturada y colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca.



El Batido Nutricional Fórmula 1 de Herbalife Nutrition® aporta 9 gramos de proteína, principalmente de soya; cuando este se prepara con dos porciones de Alimento Proteínico (Proteína Personalizada en Polvo – PPP) aporta cerca de 20 gramos; y cuando se mezcla con una medida de PDM, se tienen 18 gramos de proteína, en su gran mayoría de soya.



¿De dónde proviene la soya?



Por medio del programa ´De la Semilla a la Mesa´ de Herbalife Nutrition, ha logrado utilizar solo la soya de más alta calidad para elaborar el Batido Nutricional Fórmula 1 de Herbalife Nutrition. Esta empresa se dedica a usar los mejores ingredientes, desde los campos donde se cultiva la soya a las instalaciones de alta tecnología donde se procesa.



Herbalife Nutrition solo trabaja con los proveedores más respetados en la industria alimentaria. Ellos comparten la dedicación para proporcionar al mundo la proteína de soya de más alta calidad de manera responsable, y de emplear solo la cultivada por los agricultores en el centro de los Estados Unidos.



¿Por qué es buena para el ser humano y para la tierra?

​

• Comparada con la proteína animal, la proteína de soya es una fuente de proteína más ecológica.

• La soya produce hasta 17 veces más proteína por acre que la carne de res, el pollo o la leche.

• La soya utiliza mucho menos agua que las proteínas animales.



Como todos los productos de Herbalife Nutrition, la proteína de soya es avalada por la ciencia. Sus beneficios nutricionales comprobados y su bajo impacto ambiental, en comparación con otras fuentes de proteína, la hacen uno de los alimentos básicos más prometedores. Por esta razón, se ha implementado como el ingrediente principal del Batido Nutricional Fórmula 1 durante más de tres décadas.