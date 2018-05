La joven que sonríe donde ‘el diablo dejó sus chanclas’

El diablo dejó sus chanclas en Villa España, un barrio en el norte de Quibdó. O por lo menos así lo dijo un taxista para explicar que para esos lados no va. “Es muy peligroso, nos cobran vacuna y uno no sabe si sale vivo”, aseguró el conductor mientras manejaba un viejo taxi por las apretadas y sofocantes calles de la capital del Chocó.



Es allí, en ese lugar al que muchos temen –específicamente en la única casa de madera con fachada rosada de las aproximadamente 90 que se construyeron en el año 2000 como albergues para las 97 familias que llegaron allí desplazadas por la violencia– donde vive Sindy Paola Mosquera.



La humedad en el barrio pesa más que en el centro de la ciudad, quizás es por el polvo que se levanta de las vías sin pavimentar. Sindy reposa la cabeza en las manos y mira pasar a sus vecinos por el estrecho camino desde la ventana de la tienda que sirve de sustento para su familia. Tiene una tristeza que la embarga: su mejor amiga y vecina, de 16 años, intentó suicidarse la noche anterior; estaba deprimida, se sentía sola.



Está esperando a que sean las 4 de la tarde para ir a visitarla al hospital. Por suerte, sabe que se está recuperando. Esa es una de las tantas preocupaciones de esta joven negra de 19 años. Porque además de estar encargada del negocio familiar donde ofrece unas pocas cosas, debe también cuidar a sus tres hermanos pequeños.



Son esas preocupaciones y responsabilidades las que suelen interponerse en el camino hacia sus sueños. Ella es líder de paz, cuando la realidad la deja; encabeza proyectos sociales, cuando no tiene que atender la tienda o cuidar a sus hermanos; publica el periódico que dirige, cuando los jóvenes con los que lo hace no tienen preocupaciones y responsabilidades; sigue su vida, mientras sus preocupaciones y responsabilidades no se interpongan, al igual que se interponen en la vida de ellas: las niñas, las jóvenes, las mujeres.



Especialmente ellas porque, dice, no es fácil ser niña, ni mujer en una ciudad como Quibdó. Son muchas las barreras que se interponen en los caminos de las niñas hacia un futuro mejor.



Ella ha logrado hacer cosas a pesar de esas barreras; por ejemplo, por su fortaleza y capacidad de iniciativa y liderazgo fue presidenta del Banco Colpatria por un día, allá en Bogotá. Un cargo simbólico y un reconocimiento que le dio la fundación Plan, a la que está vinculada en diferentes iniciativas sociales desde que era una niña.



Por ejemplo, impulsar la creación de un periódico con historias positivas de su barrio, ser la vocera de los jóvenes en las juntas comunales, participar en programas de radio comunitarios, pero, especialmente, por ser un ejemplo a seguir para sus contemporáneos y para las generaciones venideras.



La vida es dura para Sindy. Pero ella no renuncia a su sueño de lograr que otras niñas y jóvenes se sumen a su forma de ver la vida: estar convencida de que se puede salir adelante y de que hay un futuro mejor en medio de la pobreza y la violencia.