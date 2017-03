La periodista Jineth Bedoya recibe premio Ana Politkovskaya

La periodista Jineth Bedoya, subeditora de EL TIEMPO, recibió esta semana en Londres (Inglaterra) el prestigioso galardón Anna Politkovskaya por su trabajo periodístico en favor de las mujeres que han sufrido violencia sexual.



El premio- que lo entrega la ONG Raw in War (Reach All Women in WAR)- se instituyó en memoria del asesinato de la periodista rusa Anna Politkovskaya.



La organización resaltó el trabajo de la periodista colombiana “por su valentía para darle voz a más de 13.000 mujeres en Colombia, que como ella, han sido víctimas de violencia sexual a manos de grupos armados durante el conflicto”.



En sus redes sociales, Bedoya agradeció el galardón al recordar que ese premio “es un compromiso con la verdad, con el periodismo. El periodismo es mi vida y a él me debo. En memoria de la gran periodista Anna Politkovskya, asesinada por hablar con la verdad”.



En el 2000, la periodista fue víctima de secuestro, tortura y abuso sexual cuando cumplía con su trabajo, y desde el 2009 lidera la campaña ‘No es hora de callar’, con la que ha visibilizado a las mujeres víctimas de ese delito.



EL TIEMPO