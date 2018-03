Homeopatía: una alternativa con experiencia y resultados curativos

De homeopatía se viene hablando desde hace más de 70 años en el país, pero en las últimas tres décadas, se ha extendido su uso gracias a líderes en esta área, que tanto en la enseñanza como en la aplicación, demuestran su eficacia.



Instituciones de educación superior como la Universidad Nacional, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y la Universidad Manuela Beltrán, están formando profesionales en este tipo de medicinas, y la misma Organización Mundial de Salud, desde hace varios años, avala la combinación de tratamientos tradicionales con la medicina alopática o convencional.



De hecho, desde el 2006 el Ministerio de Salud y Protección Social aprobó que al Sistema de Salud colombiano se integren médicos profesionales con especialización en medicinas alternativas, que son ofrecidas en Colombia en alrededor de 3.000 centros de atención primaria y secundaria en salud, muchos de los cuales prestan sus servicios a las empresas de medicina prepagada.



A pesar de las críticas que han existido, cuando se analizan a fondo los estudios científicos (más de 2.5 millones en el mundo), estos ratifican la seguridad de los tratamientos alternativos, de la que pacientes y médicos han sido testigos gracias a las respuestas clínicas positivas obtenidas.



“La concurrencia de los colombianos a los consultorios de medicina homeopática es muy alta, pero lo que pasa es que quizá muchos no se lo dicen a su médico alópata”, comenta el doctor Jairo Guerrero, médico neumólogo pediatra, homeópata y docente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali.



Estudios recientes de la Organización Mundial de la Salud indican que entre un 40 por ciento y un 60 por ciento de la población latinoamericana usa medicinas complementarias, y para el especialista, “por lo menos un 30 por ciento de los colombianos ha recibido o está recibiendo algún medicamento homeopático”.



Entre la oferta de servicios de medicina alternativa del país, la homeopatía es la de mayor aplicación, quizá como asegura Guerrero, se deba a que “es un sistema de salud que utiliza medicamentos extraídos de vegetales, animales y minerales”, muy acorde con los estilos de vida de hoy en día que privilegian las soluciones más naturales.



“La gente busca un tipo de medicación que no tenga efectos secundarios, que sea coherente con estilos de vida más saludables, que es lo que los colombianos están buscando”, explica.



Las sustancias obtenidas de la disolución de dichos extractos de la naturaleza son efectivas para el tratamiento de enfermedades tanto crónicas como agudas. Las de mayor consulta son las afecciones respiratorias y gastrointestinales, así como las dolencias y trastornos del comportamiento.



Según el experto, “en la India hay hallazgos importantes en el tratamiento de cáncer con homeopatía con resultados excelentes. Tanto enfermedades sencillas como una gripa, hasta enfermedades muy serias pueden ser manejadas con medicamentos homeopáticos, integrados preferiblemente con la medicina alopática”.



Medicina que atrae por sus beneficios



De acuerdo con la OMS en su “Estudio sobre medicina tradicional 2014-2023”, la medicina alternativa pese a su importancia, con frecuencia es subestimada por los servicios de salud, cuando históricamente se ha utilizado para prevenir y tratar enfermedades.



Entre los beneficios que más atrae a los pacientes están los bajos costos en comparación a los tratamientos alopáticos, señala Guerrero que están “prácticamente un 300 por ciento por debajo de la medicina convencional”. Por ejemplo, el costo mensual de un paciente asmático puede ser del orden de los $400.000, para la consecución de inhaladores, corticoides, antihistamínicos, etc. Si usa medicamentos homeopáticos, el valor puede ser de máximo $100.000.



Pero su bajo costo no solo llama la atención de los ciudadanos, también de los Estados, países como Francia, Austria y Alemania, donde este tipo de medicina se práctica en más de un 70 por ciento de los casos, los sistemas de salud cuentan con tratamientos alternativos para toda la población subsidiados por el gobierno.



No obstante, el homeópata advierte: “No se puede considerar la homeopatía, y las otras medicinas complementarias, como independientes de la medicina alopática. Actualmente se habla de medicina integrativa, lo que quiere decir que la atención la presta un médico profesional, que con el diagnóstico clínico puede adaptar medicamentos homeopáticos”. Desde que sean formulados por un profesional de la salud cualificado, los riesgos son casi nulos.



Sin duda, la tendencia mundial en medicina se orienta a un manejo integral de la salud, aplicando todas las prácticas alternativas y convencionales posibles, con el fin de ayudar al ser humano a encontrar ese equilibrio mente – cuerpo tan anhelado.