Especies: una nueva expedición

“Me da tanta risa escuchar cómo ustedes quieren llamarle a todo posconflicto. Está de moda la palabra por allá, ¿verdad?”, me preguntó un joven, mientras nos adentrábamos en una trocha tupida de bosque en el Caquetá, el departamento más deforestado de Colombia. “Me retuerce el pecho, el estómago, y me provoca hacerles memoria de los muertos que siguen cayendo en silencio, mientras usted y yo estamos acá”.



Él tiene razón. El país cerró el 2017 con una cifra escalofriante: 170 líderes sociales y defensores de paz fueron asesinados, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), especialmente en Cauca, Nariño y Antioquia. También fueron asesinados 32 defensores del ambiente, lo que nos ubica en el tercer país más peligroso de la Tierra para proteger los recursos naturales y el territorio.



Colombia es –y lo repetimos tanto– la segunda nación más biodiversa del planeta, después de Brasil. Cerca de 63.000 especies habitan nuestro territorio, sin contar con la enorme diversidad de microorganismos que aún no conocemos ni las vastas extensiones de tierra que siguen sin ser exploradas.



En agosto del año pasado, el periódico EL TIEMPO le mostró a Colombia, por primera vez, las imágenes de las especies nuevas que gracias a la paz –con lo compleja y controversial que puede resultar esta palabra– se estaban descubriendo. A la fecha de hoy van 93 posibles nuevas especies para la ciencia (animales y plantas que nunca antes se habían visto), 131 endémicas, 211 con algún criterio de conservación y cuatro redescubiertas.