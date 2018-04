Elegir un MBA, una decisión que requiere de investigación e inversión

30 de abril 2018 , 12:00 a.m.

De MBA se viene hablando desde mediados del siglo pasado a nivel mundial, pero en los últimos años, se ha fortalecido la idea de estudiar opciones que permitan tener una seguridad laboral y unas habilidades de negocio y liderazgo.



Este título profesional basa sus métodos de estudio en la aplicación de los conocimientos obtenidos, es por esto, que expertos recomiendan tener una experiencia básica en el tema antes de realizarlo, sin embargo, este tipo de programas tienen la ventaja de ser compatibles y flexibles con diferentes ofertas profesionales.

¿Cómo elegir un MBA?



Escoger un MBA es una decisión que debe tener como base una investigación enfocada en los objetivos que se pretendan cumplir al finalizar los estudios. No todos los MBA se orientan de la misma manera, y dicho esto, es importante evaluar cuáles son las instituciones o centros educativos que ofrecen los planes y oportunidades que está buscando con esta inversión.



Según el director de MBA de la Pontificia Universidad Javeriana, Dr. Roberto de la Vega,” lo más importante al seleccionar un MBA es que el estudiante tenga claro lo que quiere porque en el sector de las Maestrías en Administración hay de todo. Hay programas con un alto énfasis en la formación financiera de los estudiantes, otros se enfocan en gestión de empresas familiares y otros nos enfocamos en brindar las herramientas necesarias para enfrentar procesos exitosos de transformación empresarial”.



Factores como el enfoque, la metodología, el equipo académico y la internacionalización, entran a ser aspectos claves para tomar la decisión. En cuanto a la metodología se refiere, es ideal optar por una que cuente con una mezcla entre lo práctico y lo teórico, permitiendo de esta manera que aquellas personas que estén realizando el MBA y no tengan conocimientos básicos o carreras afines a la administración de empresas, puedan continuar normalmente con su proceso de aprendizaje.



“Los estudiantes deben decidir basándose no solo en su preferencia personal, sino en el impacto que el programa va a tener en su futuro profesional. Es distinto graduarse con un alto conocimiento técnico de finanzas u operaciones, que les permite desempeñarse adecuadamente en dichas áreas funcionales, o graduarse con habilidades menos específicas y más escasas, pero más adecuadas para los gerentes”, afirma Alejandro Machado, gerente general Colwagen y docente del MBA Universidad Javeriana.



Como segundo aspecto a evaluar se encuentran las ventajas de elegir una institución que vaya de la mano con una oferta internacional. Universidades como la Pontificia Universidad Javeriana, la cual se enfoca en innovación y emprendimiento, cuenta con la opción de tener dos viajes internacionales dentro del programa, los cuales están incluidos en el valor de la matrícula y aportan además de visitas a diferentes empresas, clases en universidades reconocidas y de gran trayectoria a nivel mundial.



Finalmente, otro punto relevante es el estilo de profesores, ser guiado de un personal que además de su conocimiento académico, tenga experiencia gerencial nacional e internacional, es una forma de incursionar dentro de un entorno que cada vez es más dinámico y exigente. Desde este punto de vista, “es muy distinto el resultado de recibir clase de parte de académicos de profesión que aseguran la rigurosidad del contenido, que de gerentes experimentados que ofrecen un contenido más relevante para su vida profesional”, explica el Dr. Roberto de la Vega.