El diseñador que viste de sofisticación a la Selección Colombia

03 de julio 2018 , 11:18 a.m.

Ricardo Pava es tan colombiano como la Selección. Bogotano, formado en la primera institución de moda del país, la Escuela Arturo Tejada Cano, y diseñador de figuras nacionales como César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe o el mismo jugador Santiago Arias, quien lo eligió para vestirlo el día de su boda.

Es un profesional incisivo y dedicado que camina recto hacia sus objetivos, por eso hoy es reconocido como uno de los mejores diseñadores de ropa masculina en el país y prueba de ello es haber sido escogido por tercera vez para vestir a los jugadores de la Selección Colombia y a su cuerpo técnico.



En este momento, Pava también diseña el traje de Davinson Sánchez para su matrimonio y está confeccionando el vestuario del presidente electo Iván Duque, para la posesión del 7 de agosto.



El diseñador conversó con El Tiempo sobre cómo fue el proceso para vestir a los jugadores que festejan su paso a los cuartos de final en Rusia 2018.

¿Cómo surgió la posibilidad de vestir a la Selección Colombia para el Mundial de Rusia?



La Federación me permitió presentar la propuesta para vestirlos en el 2014 cuando ya estaban clasificados y esta es la tercera vez que trabajo con la Selección después del Mundial de Brasil y la Copa América. Este año Falcao y uno de los dirigentes tuvieron la idea de que yo los vistiera de nuevo para este Mundial, pues ya tenían la confianza en mi trabajo. El equipo y el cuerpo técnico quedaron muy a gusto con el trabajo.

El bogotano confecciona por tercera vez los trajes de gala para los jugadores de la Selección. Foto: Archivo particular - Ricardo Pava.

¿Cómo fue el proceso de diseño y confección de los trajes?



Esta vez tuvimos una ventaja y es que al ser la tercera vez que los vestíamos ya sabíamos cómo eran los cuerpos y fue más sencillo el proceso de patronaje. Los vestimos con un estilo muy fit (ajustado al cuerpo) y desarrollamos anticipadamente los probadores a través de un software, basándonos en que el 60 por ciento de los jugadores tienen la parte superior del cuerpo ancha, una cintura delgada y piernas grandes. Cuando los tuvimos personalmente los ajustes fueron muy pequeños.



Ellos solo estuvieron tres días en Bogotá y eran 47 personas, sumando a los jugadores y el cuerpo técnico. Después de eso tuvimos 10 días calendario para fabricar tres camisas para cada uno, corbata, chaleco, cinturón, chaqueta, pantalón, tenis y los empaques para cada pieza. Además, cada producto iba contramarcado de manera especial con el nombre del jugador y luego debíamos enviarlos todos a Italia, desde donde partirían a Rusia.

Ricardo Pava vistiendo a Juan Guillermo Cuadrado. Foto: Archivo particular - Ricardo Pava.

¿Qué materiales se usaron en la confección?



Lana con stretch para el traje y las camisas están hechas con algodón y strech. El objetivo fue usar materiales naturales que respiraran bien. Los tenis se hicieron ciento por ciento en cuero con suela de goma.



Usar zapatos deportivos con traje es una tendencia que, a pesar de que nació hace por lo menos 15 años, hoy está más vigente que nunca. Además, ellos están acostumbrados a usar zapatos deportivos casi todo el tiempo y la idea es que también estuvieran cómodos, sumado a una estructura del traje que posee componentes que lo hacen muy confortable. También les diseñé un abrigo en lycra que no es pesado, pues en Kazan la temperatura era más baja.

¿Cuándo se estaba formando como diseñador soñó con vestir a las personalidades de nuestro país?



Todo se fue dando con el tiempo. Yo me formé en la Escuela Arturo Tejada, que fue un templo para mí. Ahí tuve la posibilidad de meditar mis objetivos y, sobre todo, al lado de mi maestro que fue el mismo Arturo Tejada, quien me mostró cómo ubicar mi norte, formó mi profesionalismo para tener la competitividad en el mundo de la moda que cambia velozmente.



En Colombia ya empezamos a tener un reconocimiento y buenos resultados con creativos fantásticos consolidados y emergentes. Hay diseñadores muy interesantes hoy en Colombia y lo importante es hacer este trabajo con mucha sensibilidad, como en el caso de vestir a la Selección, pues me queda el aval que le dieron a mi trabajo unas figuras que tienen en sus manos la posibilidad de usar las marcas más importantes del mundo.



EDNA ROJA

Para EL TIEMPO