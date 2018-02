El cuidado básico de los implantes dentales

Cuando se presenta un problema dental que termina en la pérdida de uno o más dientes, se vuelve indispensable acudir a un tratamiento de rehabilitación oral y eventualmente implantología con el fin de explorar la posibilidad de reemplazar esos dientes perdidos y recuperar no solo la funciona masticatoria, sino la sonrisa y el autoestima.



La rehabilitación oral está encargada de hacer una restauración que devuelva la estética y la funcionalidad a los dientes y la sonrisa. En la odontología moderna, las rehabilitaciones se soportan sobre implantes dentales.



Para saber elegir el tipo de prótesis, es necesario realizar diferentes análisis que conlleven a tomar la decisión adecuada, aun cuando en muchos casos está restringida a un presupuesto. Estas cumplen la función de reemplazar las piezas ausentes, siendo removibles o preferiblemente fijas, otorgando un aspecto natural y resolviendo el problema de raíz, en la medida en que cada técnica logre hacerlo y de acuerdo a las expectativas y caso del paciente.



Para que el tratamiento sea todo un éxito a largo plazo, es necesario seguir unos cuidados básicos para su buen mantenimiento. De acuerdo con el doctor Guillermo Cuadros, especializado en Implantología oral y reconstructiva, “los cuidados son los mismos que se tienen con los dientes naturales, cepillarse mínimo tres veces al día, usar crema dental, enjuague y ceda, además, asistir a controles mínimo cada seis meses”.



En el caso de prótesis fijas, se recomienda el uso de enhebradores para poder llegar al espacio de encía que cubre la restauración. Según el doctor Francisco Zuluaga, implantólogo, “en casos de implantes, es hoy día casi mandatorio el uso de irrigadores de presión controlada para la limpieza completa de la rehabilitación y de los implantes a nivel subgingival (debajo de la encía)”.



Teniendo en cuenta que el paciente estará condicionado por varios factores para un buen resultado, el cual en su mayoría depende de sus hábitos, debe recordar que “cualquier tipo de tratamiento de rehabilitación oral tiene limitaciones en cuanto a la comida, pero estas no deben ser excesivas, solo se debe evitar consumir alimentos muy duros”, aconseja el doctor Guillermo Cuadros.



Al igual que cuando no se cuidan adecuadamente los dientes naturales, el no hacerlo con los implantes puede traer consecuencias. No asistir a un control periódico y no mantener una buena higiene bucal, ocasionará que se pierda el implante y que exista una gran probabilidad de fracaso del tratamiento.