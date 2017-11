‘Y luego ganas tú’, un libro que lucha contra el matoneo

Sí, todos conocemos historias de bullying. Hemos sido víctimas o victimarios, o por lo menos hemos presenciado o escuchado de algún caso. En el libro Y luego ganas tú se recogen cinco historias escritas por cinco influenciadores españoles sobre superación del acoso, tres de las cuales son autobiográficas.



Isa Cantos nació hace 24 años en España, pero lleva 20 viviendo en Colombia. Y actualmente es una de las grandes figuras de internet en el país, con su canal Crónicas de una merodeadora, en YouTube, en el que tiene 41.172 suscriptores.

Precisamente, allí reseñó dicho libro sobre el matoneo y argumentó cómo la literatura puede ayudar a superar un problema que, aunque siempre ha existido, tiene ahora armas que pueden ser más dañinas; como la tecnología, por dar un ejemplo.



La principal enseñanza de este texto, asegura Isa, es que ser víctima de matoneo no es el fin del mundo cuando se tiene el valor de hablar y denunciar. Ella misma fue víctima cuando estaba en tercero de primaria, y la solución que encontró en ese momento fue denunciarlo ante las directivas del colegio; después de hacerlo dejaron de molestarla.



¿Qué enseñanzas se llevó de este libro?



Una de las historias es sobre una niña que tenía ‘amigos’ que hablaban a sus espaldas, le decían gorda y la hacían sentir mal. Otra es sobre una chica a quien los niños tocaban, y ella no sabía que tenía que denunciar eso. Hay otro caso sobre el cyberbullying y está contado como conversaciones de WhatsApp. El cuarto, sobre diversidad sexual, narra la historia de una persona de género fluido (no tiene una sola identidad específica) que se ve acosada por un grupo de hinchas en la calle. Lo interesante de estas historias es que vuelven al presente para decir cómo lograron superarlas: una vez que hablamos y denunciamos, todo fue después mejor.



¿Quiénes son los autores y cuál es la importancia de que sean ellos quienes hablen de este tema?



La mayoría son youtubers que tienen cientos de miles de suscriptores en sus canales. Se caracterizan porque se han metido en campañas en contra del matoneo. Incluso, el 5 por ciento de las ventas de este libro será donado a una organización que lucha contra el matoneo. Son modelos por seguir para muchos jóvenes, y el hecho de que vean que algunos fueron víctimas les puede dar fuerzas para seguir adelante y denunciar.



Al niño o joven que leía se lo solía rechazar, ¿eso ha cambiado?



Yo creo que sí ha cambiado porque la lectura cada vez está más de moda. Los libros ya no son una razón para matonear porque se sabe que en todas las redes se habla de libros, incluso hay youtubers (como los booktubers) que promueven la lectura, y eso permite que ese estigma se vaya muriendo poco a poco.



¿Cómo pueden los libros ayudar a combatir el matoneo?



Básicamente porque los libros ahora son más diversos, más explícitos, no tienen miedo de hablar de temas que antes se consideraban tabú; entonces, se abre la mente. Además, pueden enseñarles a los niños y jóvenes que se refugian en su propia caparazón –diciendo: ‘algún día el matoneo pasará, dejarán de molestarme’– a romper ese esquema y a denunciar. Es una escena que pasa en muchos libros, y como los jóvenes están leyendo mucho más, se dan cuenta de que sí pueden hablar, que no tienen por qué temer y que hay muchas maneras de comunicar sus problemas; no solo a sus padres o a los profesores, sino también a los amigos, o por redes sociales, o poner un video denunciando algo.



¿Y un libro puede ayudar a una persona que hace matoneo?



Yo creo que faltan libros que hablen desde el punto de vista del matoneador. Ellos también tienen un trasfondo, la familia los puede estar maltratando y dejan salir toda esa revolución de sentimientos que tienen dentro maltratando a alguien... aunque es importante entender que eso no justifica lo que hacen. La verdad, no sé qué tan útil le sea leer a un matoneador.



Así como las redes sociales son una nueva herramienta para hacer matoneo, también pueden servir para contrarrestarlo...



Creo que las redes son peligrosas para los niños cuando no hay control por parte de los padres. Los problemas que se dan derivan, principalmente, de la falta de acompañamiento de las figuras paternas. Los niños se están educando en las redes sociales. Y si bien lo que nosotros hacemos es algo positivo, todavía somos una comunidad muy pequeña. Además, en la red vende más lo negativo, lo que es crítica. Entonces, tal vez sí hacemos una diferencia, pero en una parte muy pequeña. Los padres pueden hacer mucho más de lo que hacemos.



¿Los colegios están haciendo un buen trabajo para combatir el matoneo?



Yo creo que los colegios se hacen los de la vista gorda para no manchar su nombre. Yo me gradué en el 2011, y nunca nos hablaron de bullying en el colegio a pesar de que ahí estaban las situaciones. Había niñas que siempre estaban solas, que estaban tristes, a quienes las otras les hacían el feo.



Entonces, ¿qué se debería hacer?



Tiene que hacerse un trabajo transversal para combatir el matoneo; incluso, con participación de los entes gubernamentales. Pero es muy difícil. Yo creo que el matoneo ha existido toda la vida y seguirá existiendo, no es algo que se pueda erradicar. Creo que es cuestión de difundir información para tratar de prevenirlo de la mejor forma posible.

¿Alguna vez alguno de sus suscriptores le ha dicho que está siendo víctima de acoso o de matoneo?



Una vez estaba en la Feria del Libro de Bogotá y se nos acercó una niña temblando, muy nerviosa, y nos dijo que veía nuestros canales y estaba muy feliz por conocernos, y que nuestros canales la habían ayudado a no sentirse sola porque era la única de su curso que leía; y entonces, muchas veces no sabía cómo relacionarse con sus compañeras, pero que había encontrado en nosotros un apoyo. Es saber que para muchas personas, nosotros, a través de nuestros canales, nos convertimos en un amigo más.



SIMÓN GRANJA MATIAS

EL TIEMPO@simongrma