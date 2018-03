Una sonrisa y un saludo, claves para un mejor aprendizaje

Usted, adulto, imagine que va a comprar un café y espera que lo atiendan bien, que la persona al otro lado del mostrador le diga: “Buenos días”. Sin embargo, cuando llega, no lo saludan y lo atienden de mala gana. Lo lógico es que esa actitud le genere mal genio y no vuelva a pisar ese lugar.



Ahora, pregúntese, ¿les pasa lo mismo a los niños? ¿En qué los afecta si desde que se levantan no reciben una sonrisa ni un ‘buenos días’?

En Estados Unidos, la asociación The Rollins Center, dedicada a fomentar buenas prácticas pedagógicas, publicó un video al respecto que se hizo viral. En este, un niño explica cómo se siente cuando un adulto lo ignora o pierde la paciencia con él y demuestra cómo los cambios en el comportamiento de los adultos afectan su capacidad para aprender a leer y prosperar cuando crezca.



Aunque la campaña tiene protagonistas estadounidenses, lo que refleja puede extrapolarse a la realidad colombiana: un niño que se despierta animado, se sube al bus escolar con buena actitud y dispuesto a aprender. Sin embargo, si llega al colegio y en la entrada la profesora que lo recibe no lo saluda, lo ignora y constantemente le da indicaciones poco amables (“Avancen rápido y en silencio a sus salones, rápido y en silencio”), lo más probable es que el niño acabe por sentirse abatido.



Es la misma dinámica que con la persona que atiende en la cafetería: los desplantes constantes de docentes, directores, celadores o cualquier trabajador de una escuela generan desmotivación en los niños.



Esta campaña no está basada en la intuición. Fue desarrollada con base en varias investigaciones de expertos líderes en desarrollo cerebral y alfabetización de Estados Unidos y que tienen como objetivo encontrar la forma de construir “un cerebro lector”.



La asociación asegura que, en el día a día, demostrar una actitud positiva hacia los niños en cada espacio del ámbito educativo es crucial para que, desde el nacimiento, reciban un compromiso social y emocional y desarrollo intencional de habilidades lingüísticas, vocabulario y comprensión.

Ana Rita Russo, directora del programa Pisotón, que ayuda a niños con necesidades sociales, asegura que el afecto debe promoverse también desde el hogar. “Despertarlos con cariño, proporcionarles el ambiente para que tengan un baño agradable y darles un desayuno cálido antes de que vayan a la escuela son algunas acciones afectivas que permiten a los niños reconocerse como personas importantes dentro de una familia que está entendiendo sus necesidades y respondiendo adecuada y amorosamente a ellas”, asegura.



Por otro lado, desde Rollins Center aseguran que con el buen trato se apoya a los niños en el aprendizaje de la lectura para que desarrollen habilidades para aprender el resto de materias. Explican que existe una preocupación en todo el país por una crisis de analfabetismo que está sufriendo Estados Unidos, donde solo el 36 por ciento de todos los niños tiene la capacidad de leer con soltura al final del tercer grado.



Y ni hablar de Colombia, donde el desempeño en competencia lectora es muy bajo y preocupante. En la medición Pirls 2016 (Estudio internacional sobre el progreso en comprensión lectora), los bachilleres colombianos obtuvieron un puntaje de 448 (nivel bajo) sobre 675 (nivel avanzado).



Sandra Varela, directora del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad de La Sabana, asegura que el modelo pedagógico de la ternura y la compasión, al que aún le falta sustento científico, pero que se basa más en la intuición, se acerca bastante a la propuesta de The Rollins Center.



“Se puede demostrar que la ternura y la compasión con los estudiantes ayudan a transmitir el aprendizaje de una mejor forma. Si la profesora sonríe, acaricia, el niño estará más motivado para aprender”, aseguró la experta.

Solo ser amable

Más allá de si afecta o no en el aprendizaje, también el saludar y ser amable es una forma de promover el buen trato y el respeto. Según Olga Hoyos, directora del departamento de Psicología de la Universidad del Norte, los niños aprenden de lo que ven. “El ejemplo es el mejor educador”, asegura, y explica que desde muy tempranas edades los entornos se convierten en modelos de su comportamiento.



“Si ven que no los saludan, van aprendiendo esa forma de comportarse y la normalizan. Ese es uno de los grandes problemas de la sociedad y que lo vemos en el día a día. Hay poca solidaridad para, incluso, con quienes están cerca. Se vuelven menos sensibles con el vecino, entramos a los ascensores y no saludamos. Un niño pequeño expuesto a esto lo replicará”, asegura la experta.



Russo, del programa Pisotón, concluye la idea diciendo que los niños aprenden con el ejemplo e internalizan con la imitación, por ello es importante que quienes los acompañan en su proceso de desarrollo participen de manera adecuada en este: el saludo amable, la sonrisa cálida y la respuesta coherente de los adultos que lo acompañan inciden en la organización de valores, buen trato, expresiones afectivas y regulación emocional.



Enseñar esto a los niños desde pequeños es fundamental, porque, según dice Varela, de la Universidad de La Sabana, tener buenas actitudes con nosotros mismos y con los demás determina las relaciones sociales que establecemos; las buenas actitudes evidencian sentimientos positivos que permiten mayor bienestar, armonía, buen trato, confianza, seguridad etc. “Por lo tanto, siempre es mejor estar al lado de una persona que te inspira cosas buenas y no lo contrario”.

Déjenlos hablar

Otro de los mensajes del video es: “¿Por qué los quieren silenciar?”. The Rollins Center asegura que se deben promover los espacios de discusión y de diálogo entre los estudiantes. Básicamente, es un “no más a la lechuza, la lechuza hace shhh”.



El video ‘Every Opportunity’ (Cada oportunidad, traducido al español) demuestra que la forma en que se interactúa con los niños y se les pide que sean respetuosos con los demás puede marcar la diferencia en su disponibilidad para aprender. Como dice una de las niñas en el video: “¿Cómo puedo escuchar si creo que los volveré locos?”.



Dejar a los niños hablar no significa que el salón se salga de control. Deben existir ciertas normas. Sandra Varela, de La Sabana, dice que el silencio se requiere para aquietar la mente y ganar en concentración, de tal manera que los aprendizajes sean más efectivos. Sin embargo, en el aula de clases se aprende por la interacción, el diálogo y la socialización con los otros, con todos.

