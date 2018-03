La Universitat Oberta de Catalunya abrió primera oficina en Colombia

La universidad en línea española Universitat Oberta de Catalunya (UOC) inauguró hoy su segunda oficina en América Latina y la primera en Colombia, el país donde tiene más estudiantes después de España.

El rector de la UOC, Josep Planell, declaró en el acto de inauguración esta mañana en Bogotá que la nueva oficina "confirma" su "apuesta por Colombia" con el objetivo de "facilitar el acceso universal a los estudios superiores" en el país. Aproximadamente 3.000 colombianos ya han sido graduados por la UOC y alrededor de 1.000 estudiantes están cursando actualmente alguna formación en la institución educativa.



Planell defendió el modelo de la UOC "basado en el aprendizaje" con "el estudiante al centro" y animó a llevarlo a "Bogotá, Medellín, o hasta Riohacha o Leticia", dos alejadas ciudades de los departamentos de La Guajira y el Amazonas, en los extremos norte y sur del país, respectivamente.



El académico globalmente reconocido y profesor de la UOC Manuel Castells, quien participó en la presentación de la universidad, compartió con los asistentes sus reflexiones sobre desarrollo, educación e internet. Según Castells, la "contradicción" aparente entre el desarrollo económico, relacionado con más "productividad", más "riqueza", y el desarrollo humano de más "cultura, salud, educación" es "falsa", porque ambos deben relacionarse de manera "sinérgica" y la "educación es la clave" para ello.



El académico destacó la necesidad de enfocar la educación hacia "aprender a aprender" para que "todo el mundo pueda adaptarse a las oportunidades cambiantes" del mundo globalizado. "¿Internet puede ayudar? Sí y no", declaró Castells, quien recordó que "la tecnología no resuelve los problemas, incluso los puede agrandar" si no se aprende a usarla y se acompaña de un cambio de mentalidad.



Castells también destacó que "la educación digital a distancia" como la de la UOC podía ayudar a formar "a los profesores" y a contribuir en la "formación continua" necesaria, según su tesis, en el mundo globalizado. La universidad digital española ya tiene vínculos con 15 centros educativos colombianos, algo que espera "fortalecer" con la apertura de la oficina en Colombia, afirmó Planells.



La coordinadora de Fortalecimiento Estratégico de las Instituciones de Educación Superior del Ministerio de Educación de Colombia, Daniela Jiménez, celebró la llegada de la UOC para ayudar a "llegar a todos lados" del país y "empoderar a los estudiantes" a través de una opción educativa de calidad. La Universidad también se presentará mañana en Medellín y esta noche celebrará un encuentro con los egresados colombianos en la capital del país.