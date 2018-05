Universidades estadounidenses, las más prestigiosas del mundo

Estados Unidos vuelve a dominar, con la Universidad de Harvard en el primer lugar por octavo año consecutivo, la lista anual de las universidades más prestigiosas del mundo que elabora la revista británica especializada en educación Times Higher Education. Solo entre las 20 mejores, hay 13 instituciones estadounidenses, y en el Top 100, son 43. El segundo puesto lo ocupa el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Stanford.

Las universidades británicas le siguen en prestigio: cuatro del Reino Unido entran en la lista de las 20 mejores (dos entre las 10: Universidad de Cambridge y la de Oxford), dos de China (Universidad de Tsinghua y la de Pekín) y una de Japón (Universidad de Tokio), en este ranking que se establece a partir de una encuesta globalmente representativa en la que participan más de 10.000 académicos de alto nivel y que fue realizada entre enero y marzo de 2018.



Sobre el desempeño de este año de Estados Unidos, el director editorial de THE Global Rankings, Phil Baty, dijo que "lo que es particularmente sorprendente es que Estados Unidos ha fortalecido su posición en el mundo, con más 100 instituciones y otras ascendiendo en el ranking este año, a pesar de los temores de que el país esté sufriendo una 'depresión Trump' en términos de su reputación global. Aunque hemos visto evidencia de que algunos estudiantes internacionales ven a los EE. UU. como una opción menos atractiva, con solicitudes en declive, esta información de la comunidad académica mundial sugiere que las principales universidades del país siguen siendo las más estimadas en el mundo".



Canadá es un país que también toma cada vez más relevancia en este escalafón: tiene tres universidades en el Top 100, con la de Toronto en el puesto 22; la de Columbia Británica en el 38, y la McGill en el puesto 41.



Por su parte, Europa tiene 33 universidades entre las 100 mejores, siendo Reino Unido, Alemania y Holanda los países que ponen la mayor cuota. El primero, por ejemplo, tiene nueve instituciones en el Top 100 frente a las 10 del año pasado. Alemania tiene seis, igual que en 2017, y a Holanda lo representan cinco puestos, uno más que el año pasado.



Sobre el desempeño del Reino Unido, Baty dijo: "tiene algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, admiradas en todos los continentes. Pero su estado no está garantizado de ninguna manera: todas las universidades del Reino Unido han caído en el orden jerárquico mundial este año o se han mantenido estáticas. Esto debería generar que se repiense seriamente el impacto del Bréxit”.



Aseguró también estar preocupado por el declive de las universidades de Londres en el listado. “Es una de las ciudades capitales más dinámicas e internacionales del mundo, y ha sido tradicionalmente la ciudad líder en el mundo en educación superior e investigación destacada, atrayendo talento de todo el mundo. Si estos datos resultan ser el comienzo de una tendencia de declive, el daño podría ser significativo”.



Resalta también que no hay ni una sola universidad de América Latina incluida en el listado.



Esta encuesta, disponible en 15 idiomas, utiliza los datos de las Naciones Unidas como una guía para garantizar que la cobertura de respuesta sea lo más representativa del espectro mundial. También se distribuye de manera uniforme entre las disciplinas académicas.



El cuestionario, administrado en nombre de THE por Elsevier, está dirigido solo a académicos experimentados y publicados, que ofrecen sus puntos de vista sobre la excelencia en la investigación y la enseñanza dentro de sus disciplinas y en las instituciones con las que están familiarizados.



