Tres billones de árboles / El lenguaje en el tiempo

Cita: “Cada año se talan 15 billones de árboles”.



Comentario: ¡Imposible! En el mundo hay 3 billones de árboles. La cifra 15 billones surge de la incorrecta traducción de 15 billion, que en inglés de los Estados Unidos es 15.000.000.000, nueve ceros, lo que se puede traducir como 15 millardos, inusual en la mayoría de países, o 15.000 millones. Ese es el número de árboles que se tala cada año, y no 15 billones, es decir, 15.000.000.000.000, doce ceros.

Los Speakers

Citas: “Hace cincuenta años, el 29 de marzo de 1967, The (Los) Speakers reaparecieron en los escenarios bogotanos”, “En el segundo semestre de 1966 el movimiento “A go-go” se había generalizado en Bogotá y el país” (UN Periódico).



Comentario: Los jóvenes de la época llamaban a este grupo Los Speakers, un híbrido de artículo en español (los) y sustantivo en inglés (speakers).



Es verdad que en la carátula del primer disco del grupo aparecen como The Speakers, pero luego, en La casa del sol naciente, que fue su más conocida producción, pasaron a llamarse Los Speakers. De esa manera eran presentados en Radio 15 y en el programa sabatino de televisión Juventud moderna, que dirigía Alfonso Lizarazo. El núcleo de este movimiento de noveles cantantes lo conformaban Harold, Óscar Golden y Lyda Zamora.



En cuanto a la expresión a gogó, figura así, en minúsculas y sin guion, en el Diccionario de la lengua española, DLE, 2014, como adaptación del francés à gogo, con el significado de ‘sin límite’.



Otra expresión similar de la misma época, también con registro en el DLE, es yeyé, del inglés yeah, yeah, ‘sí, sí’, como decía el estribillo de algunas canciones de esa época. La contraparte del grupo de Lizarazo y Radio 15, de Caracol, era el Club del Clan, que dirigía Guillermo Hinestroza en Radio Cordillera, de Todelar, y tenía como voces emblemáticas a Vicky, Claudia de Colombia y Mariluz.

Excodirector

Citas: “Juan José Echavarría Soto es un economista antioqueño y ex co director del Banco de la República”, “En 2003 fue nombrado co director de la junta directiva del Banco” (La Silla Vacía).



Comentario: El prefijo co- se pega al sustantivo correspondiente, codirector, lo mismo que el prefijo ex-, excodirector. Así se debe escribir esta palabra; de forma similar a exvicepresidente, antineoliberalismo, supersuperlinda, voces en las que también hay dos prefijos.



Solamente se deja separado el prefijo cuando va ante nombre pluriverbal (de varias palabras), como ex primera dama, ex señorita Colombia, ex alto comisionado, conceptos claramente distintos a los que expresarían exprimera (pasó a segunda), exseñorita (se casó), exalto (se creció el enano).



FERNANDO ÁVILA

Experto en redacción y creación literaria.