¿Qué tanto puede recordar? Averigüelo con esta prueba

La matemática Diana Shirley Velásquez Rojas, docente de la facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas del Polítecnico Grancolombiano, lo desafía a poner a prueba su memoria con este examen que evaluará algunas de sus capacidades visuales.



Para esta profesora, que además cuenta con una maestría en Educación, "el recordar influye mucho en la vida de las personas, pues esto evidencia cuando realmente se ha dado un aprendizaje".

Si en algún momento le ha sucedido alguna de las siguientes situaciones, esta nota es para usted:



1.) Le presentan a alguien y pasados unos minutos no recuerda su nombre.



2.) En una clase vio un tema y a la siguiente sesión ya no recordaba parte de lo que le habían presentado (suele suceder mucho en asignaturas como matemáticas).



3.) Tenía algo en sus manos y minutos después ya no sabe qué lo hizo.



4.) Otra persona le cuenta o le dice algo y después no recuerda casi nada de lo que le dijo.



Esto ocurre, en parte, porque su memoria no retiene la información que recibe pues los seres humanos diferimos en la capacidad de memoria que tenemos y esa capacidad depende de cuánto vemos, cuánto escuchamos y cuánto sentimos.



Para Velásquez estas capacidades influyen tanto en nuestro diario vivir que conocerlas y mejorarlas lo hará sentirse más capaz para atender, aprender y dialogar.



Puede conocer en cierta medida su nivel de memoria visual y comprender por qué no retiene todo lo que ve con la siguiente prueba propuesta por esta profesora que actualmente realiza una investigación de cómo esto influye en el aprendizaje de las matemáticas incorporando estrategias para mejorar los resultados de los estudiantes en las aulas.



*Aclaración: para resolver el test no anote lo que ve, solo use su visión y sus recuerdos. Tenga en cuenta que es un ejercicio básico, pero no define a profundidad sus capacidades y por ende siempre es importante acudir a profesionales para hacer un estudio más detallado.

¡Manos a la obra!

1. Observe la galeria e intente memorizar lo que ve:

A continuación hay una galería de siete fotos que debe observar detenidamente. La primera es la original, preste atención a cada detalle.



Luego deslícela hacia la derecha para ver las siguientes imágenes. Cada una tiene una letra asignada, usted debe identificar cuál es la letra que corresponde a la que es idéntica a la original.



* ¡Pilas! No lea las preguntas ubicadas debajo de las fotos hasta que se lo indiquemos en la galería.

Imagen original. Foto: 123RF Vaya a la siguiente imagen. Foto: Imagen A Foto: 123RF Imagen B Foto: 123RF Imagen C Foto: 123RF Imagen D Foto: 123RF Ahora sí, lea las preguntas de abajo. Foto:

Observe los dos textos de esta galería:

Frase 1 Foto: Frase 2 Foto: Instrucciones del ejercicio. Foto:

¿Cuáles de las siguientes opciones que son ciertas?:



En la imagen había:

A.) Tres palabras repetidas.

B.) Un error de digitación.

C.) En dos palabras había letras que no aparecían o no tenían el orden correcto.

D. ) 29 palabras.

E.) Una palabra estaba mal digitada y tenía un error de ortografía.

Las respuestas a las preguntas del primer ejercicio son:

Pregunta: ¿Cuál de las opciones corresponde a la imagen original?

Respuesta: Imagen C



Pregunta: ¿Cuántos globos se ven en la imagen original?

Respuesta: 7



Pregunta: ¿Cuántas niñas vestían falda?

Respuesta: tres



Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes acciones realizó para memorizar lo que vio?

Respuesta: cualquiera es correcta, pues esto depende de la persona.

En el caso del segundo ejercicio:

Pregunta: En la imagen había...

Respuesta: C, D y E.



Recuerde que no se trata de que al tener el mayor numero de respuestas correctas usted haya hecho algo bien o si estuvo errado en varias que algo esté mal, solo debe tener en cuenta más estrategias para recordar mejor.

La profesora Diana Velásquez le da algunas estrategias para observar mejor:

Si este ejercicio despertó su interés, puede consultar la siguiente bibliografía: Técnicas para mejorar la memoria, de Susana Paz Enríquez; y la publicación Aprendizaje dinámico con PNL, Robert Dilts yTodd Epstein.



