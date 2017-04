Los Andes y la Nacional, las mejores en pruebas Saber Pro

Con base en los resultados de las pruebas Saber Pro aplicadas por el Icfes el 20 de noviembre de 2016, y publicados este sábado, se seleccionaron los 10 programas académicos con mayor número de estudiantes evaluados, y las universidades que mejores puntajes promedio obtuvieron en estos programas son la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes.



Estos programas pertenecen a 35 universidades colombianas (18 públicas y 17 privadas), 29 acreditadas en alta calidad y seis que no lo están.

Los resultados que se obtienen de esta prueba dan información individual (por estudiante), y a partir de estos se producen reportes por programa y por institución educativa. Los estudiantes que la presentan son aquellos que han cumplido, al menos, el 75 % de su carrera profesional.



Cada programa tiene un puntaje promedio global (de los resultados de los estudiantes) que es distinto para Medicina, para Derecho y para cada una de las carreras. De ahí que no es correcto promediar los resultados de las carreras entre sí.



Lo que se tiene en cuenta es en cuántos de los programas cada universidad tuvo el mayor puntaje.



La Nacional, sede Bogotá, obtuvo el puntaje más alto sobre el total evaluado (300) en seis programas: en Contaduría Pública fue de 180; Psicología, 187; Ingeniería Industrial, 191; Ingeniería de Sistemas, 187; Ingeniería Civil, 186; y en Enfermería con un puntaje de 175.



Los Andes tuvo los puntajes más altos en cuatro de los diez programas académicos: Administración de Empresas, con un puntaje de 189; Derecho, 189; Medicina, 197; e Ingeniería Ambiental, 187.



Estos resultados no se pueden comparar con años anteriores, porque la prueba practicada en el 2016 será tomada como línea base. Es decir, esta es punto de partida porque las anteriores evaluaban técnicos y tecnólogos y profesionales juntos; ahora, no.



Al revisar las 35 universidades, la Nacional tiene nueve de los diez programas, seguida, en orden, por la Universidad Javeriana de Bogotá, que tiene ocho; la Universidad del Valle, la de Antioquia y la de los Andes, con siete cada una; Eafit e Icesi, cinco; y La Sabana y Pedagógica de Tunja, cuatro programas.



En total, 242.629 estudiantes de 583 programas profesionales de 204 instituciones de educación superior presentaron las pruebas Saber Pro, examen obligatorio para obtener el título de pregrado. De hecho, Colombia es uno de los pocos países que aplican una prueba de educación superior como requisito de grado.

Otros resultados



Las pruebas Saber Pro miden también las capacidades o habilidades en cinco áreas genéricas, sea cual sea la carrera: competencias ciudadanas, inglés, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo y lectura crítica.



Según los resultados de los diez programas con mayor número de estudiantes, los puntajes, en promedio, más bajos se obtienen en comunicación escrita, con la excepción de las carreras de Derecho, Psicología y Enfermería.



En esta misma área, los médicos de la Universidad del Valle y los psicólogos de la Icesi, ambas en Cali, tuvieron los puntajes más altos: 179.



Mientras que los puntajes más altos se obtienen en las áreas de inglés y razonamiento cuantitativo –este último en todas las ingenierías–.



En inglés, los médicos de la Universidad de los Andes tuvieron el puntaje promedio más alto, 218 sobre 300, seguido por Administración de Empresas de la misma universidad, con un resultado de 217.



De igual forma, los médicos de los Andes también tuvieron el puntaje más alto en competencias ciudadanas con 194, y en segundo lugar quedaron los psicólogos de la Universidad Nacional, con 191.



En lectura crítica, la universidad que logra el puntaje más alto es la de Antioquia, sede Caucasia, con 198 puntos en Administración de Empresas. En segundo lugar, nuevamente los médicos de los Andes con 196.



Por último, los ingenieros civiles de la Universidad Nacional tuvieron un puntaje de 208, el más alto en el área de razonamiento cuantitativo, seguidos por los ingenieros de sistemas de la misma universidad, que lograron 205 puntos.



El Icfes comprueba, al analizar los resultados de las Saber Pro, el desarrollo de competencias de los estudiantes y produce indicadores de valor agregado. Además, los datos sirven como fuente de información para la generación de indicadores de evaluación de la educación superior.

Los 500 mejores

De los 500 estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos en las pruebas, 317 pertenecen a 41 universidades privadas y 183, a 22 públicas.



Los Andes supera a la Nacional por una diferencia de 11 estudiantes. La primera tuvo 115 entre los 500 mejores, mientras que la segunda, 104.



Por otro lado, la distribución de estos 500 estudiantes en las carreras es así: en Derecho hay 58 estudiantes; en Medicina, 54; en Economía, 25; en Ingeniería Industrial, 23; en Administración, 18; en Ingeniería Civil, 17; en Ingeniería de Sistemas, 16; en Psicología, 15; en Ingeniería Mecánica,14; en Filosofía, 12; y de ahí en adelante.



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redactor de Vida/Educación