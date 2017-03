¿Quiere estudiar en el exterior? Ya empezó Eduexpo

Eduexpo, la feria de estudios en el exterior más grande de Colombia, llegó a Pereira y a Bogotá, en esta edición con aliados de los gobiernos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Esta feria tiene como objetivo abrir un espacio de encuentro entre las universidades extranjeras y los jóvenes interesados en realizar estudios en el extranjero, ya sea pregrado, postgrado, cursos de idiomas, maestrías de negocios, estudios de especialidad e incluso high school en el exterior, según explicó Sebastián Fernandes, vicepresidente de operaciones globales de FPP EDU Media, compañía organizadora de Eduexpo.



Las personas que quieran asistir a la feria deberán inscribirse en la página www.eduexpos.com/colombia2017 donde se encontraran con más de 120 expositores para informarse en detalle sobre los programas que cada uno de los expositores tiene por ofrecer.



En Pereira, Eduexpo está hasta hoy 30 de marzo, de 3:00 pm a 8:00 p.m. en el Hotel Movich. Mientras que en Bogotá, será el primero y dos de abril, de 2:00 a 7:00 p.m. en tres ubicaciones que son: el Centro de Convenciones AR, el Hotel NH Collection Bogotá Teleport Royal, el Hotel W Bogotá, ubicados todos en la zona denominada Centro Empresarial Santa Bárbara y Teleport Business Park entre las calles 116 y 113 y de la carrera séptima a la novena.



Eduexpo Bogotá contará con pabellones oficiales de los gobierno de Canadá con su marca EduCanada: un mundo de posibilidades que vendrá con 17 instituciones educativas; Australia, que participará con 25 instituciones educativas y Nueva Zelanda, que contará con 16 instituciones educativas encabezado por Education New Zealand. Adicionalmente, en la feria estarán expositores de Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Suiza, Rusia, Argentina, Brasil, República Checa, Alemania, Francia.



Fernandes afirmó que “como región, América Latina en los últimos cinco años ha mostrado un alto crecimiento en estudiantes que van en el extranjero. Este aumento se debe, a los mejores niveles de dominio del inglés y mayores ingresos per cápita. Es importante destacar el papel de Colombia que, sigue al alza, junto con Brasil y México que son los líderes de la región”.