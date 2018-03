¿Quién es la mujer que asume las riendas de la U. Nacional?

Cuarenta y cuatro (44) es el número de Dolly Montoya, y no por un agüero. En la pared de la sala de juntas de la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia ese es el número del retrato en el que estará su foto junto con los otros 43 exrectores, todos hombres, que ha tenido la universidad más importante de Colombia durante sus 150 años de existencia.

Ella es la primera mujer en ocupar este cargo. Fue este 22 de marzo de 2018 cuando se marcó este hito en la historia de esa institución y del país. Aunque las elecciones venían corriendo desde el año pasado, fue hasta la mañana del jueves que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Nacional, tras una reunión y después de considerar los trámites reglamentarios previstos en la ley y la normatividad interna, designó a la profesora Dolly Montoya como la nueva rectora de la Universidad Nacional para el periodo 2018 -2021.



La recién nombrada aseguró que, independientemente del hecho de que sea mujer, el objetivo es construir entre todos. “Yo creo que nosotras somos muy amorosas, tenemos el poder de la fuerza femenina como los hombres tienen la fuerza masculina; y juntos, tenemos que construir. No se trata de si mujeres u hombres, sino que todos construyamos juntos y aprovechemos las ventajas del poder femenino y las ventajas del poder masculino”, dijo al recibir la noticia de su designación.



Dolly Montoya fue seleccionada dentro del grupo de los cinco elegibles, en el que era la única mujer. Y sí, la nueva rectora es una académica. Así la definen. Y su hoja de vida es muestra de ellos: se interesó en la ciencia desde muy temprana edad en Pereira, de donde es oriunda. Y su destino, dice, lo marcó el profesor Antonio, que enseñaba química. “Él me guio para elegir la química farmacéutica como mi carrera y estudiarla en la Universidad Nacional”.



La vida la llevó a ser profesora titular y profesional en Química Farmacéutica de la Nacional. Y aquí, algunos de sus títulos: magíster en ciencias biomédicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y PhD en Ciencias Naturales de Technische Universität München (Alemania). Hizo una estancia posdoctoral en la Unidad de Investigación de Política Científica (SPRU por sus siglas en inglés) en la Universidad de Sussex (Inglaterra) sobre políticas de investigación, innovación y gestión del conocimiento.



Fue líder y fundadora del Instituto de Biotecnología de la U.N. (IBUN), gestora de la primera maestría interfacultades de la U.N., y directora de 64 tesis de pregrado, 26 de maestría y 9 de doctorado. Ha publicado 3 libros, 62 artículos de investigación y una patente.



Después de conocerse la noticia, la ministra de Educación, Yaneth Giha, aseguró: “Esto fue una elección, por lo menos en el marco de hoy, en la que no hubo mayores discusiones, había consenso frente a este nombre. Es decir, llega hoy con un respaldo importante de la comunidad académica y por supuesto de este consejo superior”.



La Ministra también explicó que son grandes los retos que tiene por delante la nueva rectora: académicos, seguir impulsando a la universidad como líder en investigación; tiene el desafío de lograr una relación más directa y cercana con otros estamentos de la sociedad y por supuesto temas de financiación que han sido de gran debate. “Ella cuenta con toda las capacidades y tendrá todo el respaldo del MEN pero también con el respaldo de muchos para que pueda sacar una gran rectoría adelante”, concluyó Giha.



Ignacio Mantilla, actual rector, quien la conoce desde hace 25 años, afirmó: “está completamente preparada para asumir este cargo, que tiene grandes retos. Tiene un gran conocimiento sobre investigación, ciencia, tecnología; por lo tanto yo creo que queda en muy buenas manos la universidad”.



“Yo la definiría como una mamá estricta”, concluyó Mantilla para después reunirse con Montoya y hablar sobre lo que viene para la universidad. De hecho, es una mamá (de dos hijos) y una abuela (de cuatro nietos).



“Creo que mi elección es un aliento para todas las mujeres científicas, para las mujeres jóvenes que pueden acceder a la ciencia, al conocimiento, a la tecnología, a la innovación y pues estamos invitando a toda la juventud, para que la ciencia sea su propósito de vida y la vivan con amor”, dijo emocionada la nueva rectora.

Las propuestas

Ante este nombramiento, la profesora Dolly Montoya aseguró que una de sus fortalezas es su experiencia de 35 años trabajando en la Universidad. , lo que favorecerá su labor. “Yo creo que todo esto, todo lo que hecho académica y administrativamente, me ha preparado para hacer un buen trabajo en la rectoría. Cuando yo entré aquí le entregué mi alma a la institución”, dijo a EL TIEMPO.



Entre las principales propuestas de Montoya, está consolidar un Sistema Nacional de Planeación, evaluar la reforma académica, reacreditar a la Universidad y fortalecer el sistema de investigación, extensión e innovación.



Uno de sus principales focos de trabajo será promocionar el perdón y la reconciliación, mediante la formulación de nuevos caminos de paz; integrar todas las sedes de la U.N. de cara al proyecto de Nación; y crear nuevos espacios de construcción y participación.



Asimismo, propone fortalecer iniciativas de la comunidad universitaria como institutos, observatorios, centros de pensamiento, proyectos especiales, proyectos de extensión solidaria, prácticas y pasantías en regiones de conflicto y cátedras por la paz, entre otras tantas.



Simón Granja Matias

REDACTOR EL TIEMPO @Simongrma