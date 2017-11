¿Qué tanto saben los estudiantes colombianos sobre democracia?

22 de noviembre 2017 , 01:15 a.m.

Aunque Colombia fue el primer país de América Latina y El Caribe y el séptimo entre 24 que más aumentó en conocimiento cívico y competencias ciudadanas en el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (Iccs) en comparación con los resultados de 2009, los resultados siguen siendo preocupantes.

Entre algunos temas que indagó la encuesta están la actitud de los estudiantes hacia la corrupción en el gobierno, la violencia y la desobediencia de la ley. En el caso colombiano, con relación a la corrupción, el 51 por ciento de los estudiantes mostró actitudes en las que aceptan estas prácticas en el gobierno, el 49 por ciento en las que aceptan la violencia en alguna de sus manifestaciones y el 41 por ciento, es decir, 4 de cada 10 jóvenes colombianos están de acuerdo con desobedecer las leyes.



También reveló qué, los estudiantes que presentan una actitud favorable hacia la corrupción, hacia la violencia y a la desobediencia de la ley, obtuvieron en promedio, un puntaje considerablemente inferior en conocimiento cívico, respecto a los que no la aceptan.



Algunos otros aspectos de los resultados de la prueba para el país, que llaman la atención por sus resultados son las percepciones de los estudiantes hacia los asuntos importantes de la sociedad. Es el caso de lo que respondieron sobre las situaciones típicamente consideradas como malas para la democracia: el 28% de los estudiantes colombianos (11 % más que el promedio de todos los países) considera que es bueno que los líderes políticos den empleo en el gobierno a sus familiares, y el 26 % (5 más que ICCS) que el gobierno influya en las decisiones judiciales.



Por otro lado, curiosamente Colombia es el país de la región donde los estudiantes sienten menos amenazada su integridad. El 85 por ciento de los estudiantes respondió no haber sido amenazado por otro compañero; así mismo; el 83 por ciento afirmó no haber sido atacado físicamente. Mientras en otros países como República Dominicana, el 27 por ciento señala haber sido amenazado o haber sido atacado, y en Perú el 20 por ciento.



Sin embargo, en otros aspectos relacionados con bullying, Colombia está por encima del promedio de los países evaluados. Por ejemplo, el 61 por ciento de los estudiantes afirmó que sus compañeros lo llamaron por un apodo ofensivo, y el 31 por ciento indicó que rompieron objetos que les pertenecían.

Según Enrique Chaux, profesor titular del departamento de Psicología en la Universidad de los Andes y experto en educación para la paz y competencias ciudadanas, “Colombia ha sido, históricamente, líder en América Latina en políticas públicas relacionadas con la formación ciudadana. Sin embargo, todavía falta mucho para que todos los estudiantes de Colombia puedan decir que recibieron una formación ciudadana que los capacite y los prepare para poder enfrentarse a los retos de una sociedad tan compleja como la nuestra”.



En general, los estudiantes colombianos pasaron de un puntaje de 462 en el año 2009 a 482 en esta última edición del estudio conocimiento cívico y competencias ciudadanas igualando a Chile, en los resultados que publicó la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA) esta semana.



Colombia y México fueron los únicos países que sacaron la cara por la región. Los resultados evidencian que los estudiantes de América Latina y El Caribe siguen estando rezagados en lo que refiere a competencias ciudadanas y cívicas. La diferencia con los países que encabezan el listado es amplia.

Chaux explica que las competencias ciudadanas son fundamentales para aprender a relacionarse pacífica y constructivamente con los demás y para aportar a la transformación de la sociedad hacia una sociedad más democrática.



“Competencias como la empatía (poder sentir lo que otros siente) o el pensamiento crítico, es decir: ser capaz de cuestionar, analizar y entender lo que hay detrás de lo que está pasando y descubrir qué está mal y qué debería cambiar y cómo cada uno, pueden contribuir a cambiar esas situaciones del contexto cotidiano donde pueden haber injusticias, discriminación, donde puede haber conflictos resueltos de manera agresiva, maltratado, matoneo”, asegura Chaux y aclara que todo eso requiere de competencias ciudadanas que pueden aprender los niños desde muy temprano y las pueden reforzar en su vida cotidiana tanto en las familias como en el aula, como en la sociedad en general.



Según la Unesco, entidad que analizó los resultados, la mitad de los estudiantes de los países participantes de la región no logra demostrar algún conocimiento específico y comprensión sobre las instituciones, sistemas y conceptos cívicos y de ciudadanía.



En cuanto a Colombia, el organismo asegura que es especialmente interesante dentro de los países latinoamericanos pues con este incremento logra ubicar a más de la mitad de sus estudiantes en los dos niveles más altos de desempeño (52.8 por ciento).



Respecto a estos resultados regionales, Cristián Cox, director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales y miembro del comité asesor del Proyecto ICCS 2016, comentó que esta versión del estudio es interesante ya que instala la pregunta sobre qué ocurrió en los sistemas escolares de México y Colombia entre 2009 y 2015 para este notable aumento de porcentaje de estudiantes en niveles de desempeño superiores, y agregó que vale la pena que expertos exploren esta interrogante.



Wolfram Schulz, director de Investigación de ACER's International Surveys Research Program, explicó a EL TIEMPO que uno de los puntos donde vieron algunas diferencias fue en las percepciones entorno a la democracia. En algunos países latinos cuando se preguntaba: ¿es bueno para la democracia si el líder político da empleos a familiares?, casi el 30 por ciento respondió que es bueno. “Son diferencias culturales y políticas, uno podría preocuparse un poco de que hayan tantos alumnos que vean esto como bueno para la democracia”, aseguró el experto.



Esta prueba evaluó a jóvenes de octavo grado con edad modal de 14 años y se aplicó en 24 países y economías (Taipéi, China), a más de 94.000 estudiantes, 37.000 profesores y a 3.800 rectores del mismo número de colegios. En Colombia, la prueba, a cargo del Icfes, fue aplicada a 6.045 estudiantes, 1.621 profesores y 150 rectores.



Según Ximena Dueñas, directora del Icfes, esta prueba busca investigar las diferentes formas en las cuales los jóvenes están preparados para asumir sus roles como ciudadanos, cuál es el nivel y las diferencias en el conocimiento cívico de los estudiantes dentro de su propio país y entre países.



“Estos resultados son importantes para el país porque permiten medir el grado de desarrollo en cívica y ciudadanas de los estudiantes”, expresó Dueñas y resaltó la importancia de estos resultados para alcanzar la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establecidos en la agenda 2030.



La aplicación de esta prueba se hace a través de dos instrumentos, el primero es una evaluación con respuesta correcta sobre el nivel de conocimiento y comprensión de conceptos relacionados con la educación cívica y la ciudadanía, y el segundo, es un cuestionario, sin opción correcta, sobre creencias, actitudes y comportamientos.

Simón Granja

Redactor educación de EL TIEMPO

@simongrma