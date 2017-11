¿Que sería la vida sin empaques? / Opinión

Cuando se habla de ejemplos de innovación disruptiva, siempre sale a relucir Apple como un referente importante, por la manera como el iPhone (su producto estrella) ha impactado a la sociedad mundial.



Durante las sesiones de innovación que hacemos con las empresas, siempre les pregunto: ¿Por qué la mayoría de los usuarios del iPhone no botan la caja en la que viene?

Las respuestas no se hacen esperar: Que es muy bonita, que da lástima botarla, que sirve para guardar cosas, pero de todas la que más me ha llamado la atención es la que argumenta que revender el iPhone sin la caja no vale lo mismo, pues no hay nada más emocionante que abrirla y encontrar el celular dentro.



La pregunta que me hago es: ¿Qué sería la vida sin empaques? El uso que le dan las personas es muy importante. Nadie recibe un televisor ‘full’ HD si no viene bien empacado. Un regalo que quiera impresionar requiere de un buen empaque, novedoso y creativo. Hay infinidad de usos que se les dan a los empaques para facilitar la vida.



Precisamente, fuimos invitados por Viviana Gómez Cálad, directora de Producto de Corferias, para evaluar los proyectos más innovadores en empaques de la 14.ª edición de Andinapack en Bogotá, y presentarlos en la cápsula de innovación que estuvo expuesta durante la feria la semana pasada.



Los criterios no solo evaluaban el producto en sí, sino su impacto en el mercado, como la sostenibilidad, la propuesta de valor, originalidad, tecnología, entre otros. De 38 participantes inscritos seleccionamos 22 y un grupo de cinco empresas destacadas por su nivel de innovación.



Entre las destacadas por su alto nivel sostenible está la ‘botella verde’, ciento por ciento compostable: tanto la botella como la tapa tapa y la etiqueta son biodegradables porque se fabrican con resinas provenientes de las plantas y no del petróleo. Cosalco Colombia S.A.S. es la empresa, con base en Costa Rica, que viene desarrollando este envase sostenible e innovador.



Otras de las destacadas son la empresa Isoplásticos S.A.S. , que creó Smartpack 4.0, un envase inteligente que cuenta con un chip que emite información relevante del producto como temperatura, protección de marca y riesgos de contaminación.



Los pitillos, hoy desechados por su nivel de contaminación, reviven con la empresa colombiana Grupo Phoenix y su pitillo biodegradable PLA, elaborado con materiales derivados de recursos renovables como maíz, caña de azúcar y trigo.



JORGE HERNÁNDEZ

Director Innovades