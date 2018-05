¿Qué maestros quiere y necesita Colombia?

“Soy profesor de música de bachillerato. Tengo 600 peladitos a mi cargo. ¡Son demasiados para un solo docente! Es difícil hacer clase porque no hay instrumentos suficientes y las artes no se consideran importantes en la formación. Este período trabajé con todos los cursos analizando canciones de reggaetón, pero los directivos me dijeron que este género estaba prohibido y no podía trabajar con él. Me enoja tanta imposición sin mayores explicaciones, yo solo pretendo que mis estudiantes sean más críticos y reflexivos con lo que escuchan. Ser profesor en el sistema educativo colombiano es muy difícil”.

Este es un testimonio de un docente de música de una Institución Educativa del Distrito de Bogotá, de los más de 33 mil maestros del sector oficial que actualmente hay en la ciudad y que, pese a la adversidad que enfrenan día a día, tienen la titánica tarea de formar a carca de 900 mil niños que actualmente hacen parte del sistema distrital de educación.



En el Día del Profesor, todos quieren hablar del oficio del maestro, todos quieren opinar sobre una de las profesiones más lindas del mundo: “Ser educador”.



Recientemente, el científico colombiano Rodolfo Llinás habló de educación en un evento público con cientos de jóvenes y académicos. ¿Qué debe ser la educación para el país? Preguntó el reconocido neurofisiólogo.

Sorprende escuchar que uno de los líderes intelectuales más importantes del país, que lideró hace más de 20 años la Misión de los Sabios, se encuentre con la misma realidad inhóspita de aquél entonces: una nación que ha puesto en segundo o tercer lugar de prioridad a la educación y una sociedad que, poco o nada, tiene fe y esperanza en ella para hacer de Colombia un lugar mejor, ese país que hace más de dos décadas también soñó el nobel Gabriel García Márquez: “Uno que esté al alcance de todos los niños”.



En este escenario de deliberación es vital pensar en el maestro: ¿Quién debe ser?, ¿Qué características debe tener?, ¿Cómo debe asumir su propia formación y su quehacer? Y lo más importante ¿Qué profesor quiere ser?



En el último informe sobre educación para Colombia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hizo evidente la desarticulación que la formación de los docentes tiene entre los conocimientos propios de su disciplina con lo pedagógico y didáctico.



Por su parte el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en sus lineamientos de política, señaló que el maestro debe ser un mediador social, orientador de la construcción del conocimiento especializado, planeador y generador de contextos de enseñanza y de aprendizaje, y no solamente un operario de procedimientos de las asignaturas y de diseño de las actividades de aula y dinámicas de planificación de tareas y evaluación. Palabras muy valiosas, pero muy alejadas de la realidad.

Se exige que la responsabilidad principal de los docentes es impartir una enseñanza de alta calidad. Suena muy bien en teoría y en el papel. Pero ¿Eso qué es?,¿Acaso no es una ironía hablar de educación de calidad en Colombia, un país que se preocupó más por la gratuidad que por la calidad? Y ¿cuál es la responsabilidad de los maestros en ella?



Cuando se habla de educación de calidad, generalmente los informes de organismos nacionales e internacionales hacen referencia a la relación directa que existe entre la formación y el fortalecimiento económico y productivo. La educación se convierte en insumo que lo permite y el docente en el instrumento para lograrlo.



Profesores y estudiantes son sometidos a niveles exacerbados de presión por el alto grado de competitividad y producción exigido que desencadena en una precaria formación, confrontado a una serie de exigencias por parte de las políticas del Estado que no se acercan a la realidad cotidiana que el profesor vive en Colombia.



Cada vez las instituciones formadoras de maestros son más vigiladas y supeditadas a imposiciones disfrazadas en el propósito de buscar la calidad de su formación y por tanto de la educación. Así parece demostrarlo la normativa inestable sobre la formación de docentes que ha cambiado en varias ocasiones en los últimos tres años con el Decreto 2450 de 2015 y la Resolución 18553 de 2017, y el actual proyecto de Decreto relativo al Sistema de Aseguramiento de la Calidad 2018.

Entonces ¿De qué calidad estamos hablando? Que buena pregunta en un contexto de un país que reclama y trabaja por la paz, que está transformando sus valores sociales, que tiene la esperanza de salir del miedo y de volver a sentir la ilusión de vivir en un lugar mejor.



Los maestros sabemos la Colombia que queremos y nos preparamos todos los días para ello. Somos conscientes de la realidad de nuestros niños y jóvenes, sabemos que tenemos la responsabilidad de guiarlos en el aprendizaje de conocimientos, sin embargo, también sabemos que es más importante formar seres humanos reflexivos y críticos de la realidad que nos rodea para comprender el mundo en el que vivimos.



Y es aquí donde se entienden las sabias palabras de Rodolfo Llinás: “Se debe educar en la comprensión del contexto”. Colombia necesita de maestros que amemos nuestra profesión y necesitamos que el país mantenga la fe en nosotros, solo así lograremos formar seres humanos transformadores, que tengan conciencia crítica y que estén preparados para aportar los cambios que tanto necesita y reclama la sociedad.



¡Feliz Día del Profesor!





Luz Dalila Rivas

Directora de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad Libre