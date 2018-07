Cómo un despido laboral acabó conmigo (parte I)

A menos que seas alguna de esas personas que publica su éxito laboral en redes sociales más de cinco veces al día, es posible que hayas enfrentado algún tiempito de desempleo en tu vida.



Quizás ese periodo sin demasiadas responsabilidades te lo tomaste con toda la calma del mundo. O no. Quizás te destruyó por dentro; mermó tu confianza, tu autoestima. Quizás, ahora, no le deseas ese periodo ni a tu peor enemigo. Si ese fue tu caso, bienvenido; ese también es el caso de este capítulo.

Recibimos dos experiencias de desempleo por lo que, esta vez, haremos dos capítulos sobre el mismo tema. En esta ocasión, hablamos con Ariana, una chica de 25 años que, como tantos otros colombianos jóvenes, vivió un periodo de desempleo; si bien lo pasó bastante mal durante ese tiempo, la forma cómo la echaron de su trabajo fue lo que más le dolió.

El próximo capítulo lo publicaremos el jueves 9 de agosto.



¿Qué tienen en común los dos casos que llegaron a '¿Qué podría salir mal?'? Que no importa si alguien tiene estudios académicos o técnicos, si son buenos o malos seres humanos o incluso si está o no calificado para un puesto laboral; a veces, una persona termina desempleada por razones que, en el fondo, terminan siendo un misterio.

Te compartimos algunas cifras para tener en cuenta para este episodio: según el DANE, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, el porcentaje de desempleo para las personas de 18 a 28 años fue de 17,7 por ciento; en el mismo trimestre el año pasado, los indicadores fueron de 17,2 por ciento.



¿Sabías que, en la actualidad, hay cerca de 3'400.000 jóvenes desocupados en Colombia?



Diego Escobar, profesor de derecho laboral de la Universidad Libre y autor del más reciente informe de esta universidad sobre desempleo juvenil en Colombia, le explicó a este podcast que, en general, las universidades del país no están educando personas en función de los perfiles que se necesitan en el mercado colombiano para garantizar que puedan conseguir puestos de trabajo con rapidez; esta es una de las razones por las que tantas personas jóvenes no pueden conseguir empleo.



De hecho, según el mismo informe, el Ministerio de Trabajo señala que, de todos los jóvenes del país, el 82 por ciento de ellos, es decir, unas 10'400.000 personas, considera una paradoja que se les pida experiencia laboral previa para acceder a un primer empleo formal.



Sin embargo, como dice Escobar, "no existen investigaciones sobre cuáles son las razones por las que los jóvenes son desvinculados de sus trabajos". Tampoco hay cifras sobre cuántos de los desempleos en Colombia corresponden a desvinculaciones laborales, renuncias o falta de oferta laboral.



Por ejemplo, aunque personas como Jimena Sánchez Escobar, administradora de empresas que se ha desempeñado en gestión humana durante 10 años, afirman que la mayoría de los contratos laborales finalizan tiene términos de 'sin justa causa', no sabemos todavía estadísticamente si esa es una tendencia nacional o no.



Mientras tanto, a los despidos y al desempleo nos tenemos que enfrentar, en general, solos.

Espera un segundo: ¿qué es un despido 'sin justa causa'? Sánchez te explica cuáles son los dos tipos de finalización de contratos en Colombia. El audio embebido no es soportado

Ten en cuenta que las empresas tienen derecho a prescindir de sus empleados sin dar demasiadas explicaciones siempre y cuando no estén faltando a la ley.



"Sí existen muchos casos en los que se dan una explicación pero al hacer la finalización del contrato la empresa debe cumplir legalmente con una indemnización para ese empleado", le dijo Sánchez a este podcast. "Yo recomiendo que si una persona quisiera más información precisa (sobre por qué fue echado de su trabajo) pida una retroalimentación por parte de su jefe inmediato o que le pida al área de gestión humana que sea intermediario entre ambos para tener esa información".

Bueno, pero, con indemnización y todo, ¿qué tanto puedo alegar si me parece que me despidieron injustamente? Sánchez responde: El audio embebido no es soportado

