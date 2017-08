Todo lo que se debe saber sobre el 'bullying'

PARTE I



El bullying es un acto con intensión agresiva que ocurre de manera repetida y las personas involucradas están en un imbalance de poder. Ejemplo: el hermano mayor, el niño mas alto molesta al mas bajito, y niño grande que molesta a pequeños.

Los comportamientos clasificados como bullying son pegar, asustar, ridiculizar, dar sermones negativos o chismes nocivos y excluir a personas de grupos. En general el bullying es repetitivo, sin embargo puede ocurrir una sola vez y por su intención e impacto clasifica como bullying. Obviamente también estaría presente el imbalance de poder.



El agresor tiene mas poder por factores como edad , tamaño, fuerza, apoyo de amigos y acceso a recursos como son dinero, juegos y aparatos inteligentes. Para los niños y los adultos a veces es difícil reconocer el bullying y muchas veces las cosas se salen de las manos por esta razón. Por ejemplo, una pelea entre amigos o juegos de fuerza entre niños de la misma edad y peso, o sea el mismo poder, no son situaciones de bullying. Si, pueden ser agresivas pero se llaman entonces conflictos. Se denomina bullying cuando una persona tiene mas poder que el otro, y usa este poder para hacer daño, asustar o excluir a otra persona.

Quienes son los Bullies:

Muchas personas piensan que los niños varones son los que hacen bullying. Lo hacen de otra manera, a veces mas sutil. Los muchachos se pegan, se gritan etc, pero las niñas son mas astutas y lo que hacen es hablar mal de otra niña, excluirla del grupo o ridiculizarla etc. El bullying de las niñas es mas difícil de detectar, porque a veces nadie lo ve. Aquí es importante recordar que tanto niños como niñas se burlan, ridiculizan, humillan, pegan, excluyen, aíslan y son crueles con sus compañeros más débiles.

Cuáles son las consecuencias del bullying

El bullying pone en riesgo la seguridad de un niño (a) y crea potencialmente problemas de corto y largo plazo para todos los involucrados. Los niños quienes son victimas de bullying son mas propensos a desarrollar problemas académicos y psicológicos. El bullying puede causar traumas, depresión y ansiedad. Estos problemas pueden acompañar al niño hasta su adultez, si no es intervenido. Por eso, ¡hay que actuar cuanto antes! Lo mismo pasa con el agresor… Si continua haciendo bullying, tienen más dificultades manteniendo relaciones positivas y saludables. La investigación muestra que sin la debida intervención, estos niños al volverse adultos llegan a ser abusadores físicos, sexuales y siguen teniendo conductas agresivas contra los demás, al punto de que muchos terminan cometiendo crímenes que finalmente los llevan a la cárcel.



Es más, un niño de 8 años con problemas de bullying tienen seis veces mas posibilidades de ser un criminal a los 24 años que un niño que no hace bullying. Por esta razón y miles más hay que acabar con el bullying, ojalá en sus inicios… ¡Todos ganarán!.

¿A cuántos niños les afecta el bullying?

El bullying afecta inicialmente a todos… La investigación muestra que los niños son testigos del 85% de los incidentes de bullying en el colegio. Estos testigos o espectadores se sienten totalmente incapacitados de hacer algo. El miedo los invade y no hacen nada por ayudar a la victima.



Otros azuzan al agresor también por temor. En general los testigos callan por miedo y algunos se convierten en seguidores del agresor también y ahí nace el silencio el cual permite que el bullying ocurra cada vez más. Los testigos se pueden sentir tristes o culpables por ver el abuso a que son sometidos sus compañeros pero como ya se dijo, el miedo no les permite intervenir de manera positiva. Adicionalmente, los testigos muchas veces ven que el agresor tiene éxito en lo que hace y por voluntad propia se convierten en seguidores de él.

¿Es el bullying parte de crecer?

Uno de los mitos que hay sobre el bullying es que es inofensivo y que a todos los niños les pasa. ¡Eso no es así! Todos tenemos algún conflicto en algún momento de nuestra infancia y adolescencia. En el conflicto ambos lados tienen igualdad de poder y nadie se esta aprovechando del otro. El bullying involucra una parte intencional, y el uso inadecuado del poder para ocasionarle daño a otro. Las consecuencias negativas del bullying pueden perseguir a una persona el resto de sus vidas.

El bullying entre hermanos

La rivalidad entre hermanos es bastante frecuente y las peleas por ser los primeros en el afecto de los padres, son frecuentes. La regla es que no se puede aprovechar el mayor de su tamaño físico y fuerza para agredir a su hermano menor. Una regla que se puede aplicar es que es inaceptable que un hermano se aproveche de la debilidad del otro para agredirlo de manera frecuente. Cuando es así con intención fuerte de herir debe parar y son los padres los llamados a intervenir. Como cualquier tipo de bullying, el bullying entre hermanos tiene un efecto duradero casi hasta la edad adulta. Puede afectar autoestima y empezar un patrón de relaciones abusivas hacia el futuro.PARTE II

¿Sera que mi hijo no me cuenta que lo están molestando?

Seguramente no cuenta ya que el silencio es el que perpetua este fenómeno. Los niños guardan silencio sobre el bullying por el miedo a que pase algo peor. A continuación miremos las señales que indican que un niño esta siendo matoneado:



-Miedo a ir en la ruta del colegio.



-Cortadas o moretones.



-Trae a casa su ropa sucia o rota.



-Frecuentemente pierde su lonchera o dinero.



-Tiene pesadillas o falta de sueño.



-Depresión o perdida del entusiasmo por hobbies o estar con sus amigos.



-Deterioro de ejecución escolar.

¿Puede ser mi hijo el agresor?

Estos son algunos de los comportamientos que puede tener un agresor:



-Necesita ser siempre protagonista.



-Le gusta “molestar” a los más pequeños.



-No muestra empatía.



-Actitud basta y agresiva.



-Con frecuencia les pone apodos negativos a sus compañeros.



-Se ufana de hacer cosas malas o desagradables a los demás.



-Necesidad constante de conseguir las cosas a su manera.

¿Que puedo hacer si mi niño se convierte en una victima?

Primero que todo enséñele al niño a no reaccionar frente a los agresores. Es importante que el niño sepa que al caer en la trampa del agresor contestándole o poniéndose triste las cosas se van a poner peor. El niño molestado debe responder de manera asertiva y alejándose del posible agresor. Estas son maneras como el niño puede prevenir el bullying:



-Asegúrele a su hijo que el o ella no tiene la culpa de nada.



-Enséñele a su hijo a no caer en la trampa de la pelea. El bullying se vuelve mas largo y mas severo cuando las victimas devuelven los puños o los insultos. Generalmente todo el mundo termina afectado físicamente.



-Aconséjele a su hijo reportar todos los incidentes de bullying a un adulto en el colegio o aun padre que lo puede ayudar.



-Hágale saber que hace bien al especificar el incidente dando datos como quién, dónde, qué, por qué. (busque patrones o evidencias de actos agresivos repetitivos que le puedan estar pasando a su hijo)



-Desarrolle las destrezas sociales a su hijo (a). Por ejemplo, pueden ayudarle haciendo juegos de roles en conversaciones sobre cómo mantener una buena conversación o cómo entrar a un nuevo grupo y cómo lograrlo siendo respetuoso y asertivo.



-Fomente las amistades a su hijo. Un niño con buenas amistades rara vez termina victima del bullying.

¿Que podemos sugerir como posibles alternativas para manejar los bullies?

Los padres pueden sugerirle a los hijos las siguientes estrategias.



-La evitación (mantenerse lejos de los agresores) es casi siempre la mejor estrategia.



-Jugar en un sitio diferente.



-Jugar juegos diferentes.



-Mantenerse cerca de los adultos que supervisan en espacios no estructurados como el recreo.



-La búsqueda de nuevos amigos en actividades extracurriculares como pueden ser los hobbies y los deportes.

¿Como pueden los padres enseñarle a los hijos comportamientos respetuosos?

El respeto es esencial en una buena relación. Esto lo tienen que aprender sus hijos para poder tener amistades positivas que enriquezcan sus vidas. A continuación algunas estrategias para reforzar la idea del respeto con sus hijos:



-Pase tiempo con sus hijos y demuéstrele que uno puede resolver los problemas de manera respetuosa sin ofender a nadie.



-Conozca los amigos de sus hijos. No le permita ir a casas de niños agresivos o de familias que le generan desconfianza. Aquí se trata de proteger a su hijo no de sobreproteger.



-Sea consistente con la disciplina diga y haga lo mismo cuando su hijo cometa faltas de cualquier tipo, obviamente no lo humille ni tampoco lo violente físicamente. Recuerde que su hijo va a imitar lo que ve en los adultos.



-Elimine juegos y juguetes y programas de TV que premien la agresión. Muchos niños aprenden a ser bullies viendo estos juegos en el internet o en la TV.



-Supervise el uso del internet de su hijo. El cyber bullying está creciendo de manera rápida y debemos estar atentos.



-Estimule a su hijo para que no sea un niño que reaccione fácilmente a cualquier ofensa. Por ejemplo, los niños que son bulliados hiperreaccionan a cualquier cosa que puede ser accidental. Enséñelos a no ponerse de mal humor por cosas pequeñas.



·Muéstrele a su hijo que se siente orgulloso cuando el escoge respuestas comportamentales respetuosas y no agresivas.



-Ayúdele a su hijo a ver, que las cosas pueden tener diferentes puntos de vista. Muchos niños que molestan a otros tienen dificultad interpretando las expresiones faciales y el tono de voz de los otros. También se les olvida tomar en cuenta los sentimientos de los otros niños, es decir, no han desarrollado la empatía. Un antídoto importante en contra del bullying es la empatía, que significa ponerse en los zapatos del otro.



· Asegúrese que su hijo sepa lo que los otros niños esperan de él. Para ciertos niños es difícil contestar adecuadamente y en general interaccionar de manera asertiva y respetuosa por los demás. Observe a su hijo jugando con otros y dele retroalimentación de lo que usted ve cuando el se relaciona con los demás. Esto le servirá mucho.



Annie de Acevedo.