Cómo un despido laboral 'acabó' conmigo (parte II)

¡Hola! Queremos, ante todo, darles las gracias a todos los que nos escribieron a raíz del primer episodio de este 'especial' de dos parte de '¿Qué podría salir mal?' en el que hablamos de dos experiencias de despidos laborales que fueron muy caóticas para quienes las vivieron.



Contestamos todos los correos que nos llegaron pero, si por alguna razón no contestamos el que tú nos mandaste, no dudes en volver a escribirnos a especialesmultimedia@eltiempo.com.



Añadimos dos historias que recibimos por correo electrónico a la segunda parte de este 'especial'. Además, en este episodio, hablamos del caso de Luis Felipe, un hombre que fue despedido de un hospital por la ausencia de su jefe y amigo que lo ayudó a obtener ese puesto en primer lugar.



Escúchalo acá:

Si quieres escuchar la primera parte de este especial, puedes hacerlo accediendo al siguiente link:

¡Tu historia puede ser un pódcast!

