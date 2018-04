Nueve 'tips' que deben tener en cuenta padres separados con los hijos

Como afecte a los niños la separación es uno de los factores que más preocupa a los padres que se ven abocados a esta difícil decisión. Sin embargo, algunas cosas que parecen obvias en medio de las dificultades propias de un divorcio a veces no son tenidas en cuenta.

1 .Cuando los padres se separan, los niños se sienten vulnerables y pueden experimentar desconfianza y falta de seguridad en sus propias capacidades. Dicen con frecuencia “yo no puedo”, “no soy capaz”, “todo me sale mal”. Fomente la confianza del niño en sí mismo. Reafirme por un lado los vínculos de afecto y cuidado. Pero del otro, no lo sobreproteja, permítale hacer todo aquello para lo cual esté preparado.



2. Cuanto más conflictivo sea el divorcio, mayor será el impacto negativo en los niños. Ver pelear a sus padres los llena de temor, les exige poner una postura y tomar partido. Evite discutir delante de los hijos o hablar mal del otro.



3. Es cierto que no todos los niños experimentan el divorcio como algo dramático que afecta sus vidas. Pero esto no excluye que les duela y prefieran no tener que vivir esta situación. Es importante no ignorar o subestimar esta condición.



4. Los hijos pueden sentir temor a nuevas pérdidas y por lo tanto aferrarse de manera desproporcionada a uno o ambos padres. Dé un parte de tranquilidad de que seguirán contando con su presencia y compromiso y que no los abandonarán pase lo que pase.



5. Los niños se portan mal porque actúan emociones como el miedo, la tristeza o la culpa, no por voluntad propia o deseos de incomodar a sus padres. Tenga una actitud comprensiva con las pataletas y otras conductas inadecuadas.



6. En ocasiones, los hijos se preocupan por el bienestar del padre que se va, incluso más que el que tiene el mayor tiempo la custodia. Puede llegar a decirle a éste último, expresiones que lo hieran. No lo tome de manera personal. Exprese al niño que entiende cómo se siente pero muéstrele maneras más asertivas de manifestarlo.



7. Aunque parezcan que los niños entienden la situación, con frecuencia requieren que los padres les expliquen varias veces. Pueden pedir detalles sin que esto signifique que haya que darle toda la información. ‘Edite’ la información correspondiente a la edad de los hijos.



8. Algunos niños asumen tareas de adultos y quieren encargarse de actividades o del bienestar de uno de los padres. Explíquele que estudiar, jugar y acoger reglas y normas de convivencia son la mejor manera como los niños pueden contribuir a la familia



9. Los niños hacen duelos de manera diferente a los de los adultos. Son intermitentes. Algunas veces es como si no les importara y otras se sienten devastados. Tener paciencia y hacer un acompañamiento amoroso e inteligente son el mejor apoyo para avanzar en este proceso.



MARÍA ELENA LÓPEZ

Psicóloga de familia