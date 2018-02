En medio de protestas se inician clases en la U. Autónoma del Caribe

La Universidad Autónoma del Caribe vuelve a estar en problemas. En la mañana de este lunes, trabajadores, profesores y estudiantes se congregaron al frente de la sede de la institución en Barranquilla para protestar contra el manejo financiero que ha tenido la actual administración, encabezada por su rector Ramsés Vargas.

Según los manifestantes, por supuestos malos manejos no se ha pagado la nómina de varios docentes y administrativos –a algunos les deben cuatro meses–, lo que perjudica, de paso, la calidad y credibilidad de la institución. Desde hace meses, estas personas han venido denunciado la venta de predios y bienes de la institución. Una fuente que trabaja en la alma mater y que prefirió mantenerse en anonimato aseguró que se desconoce el destino del dinero que ha entrado por estos medios a la universidad.



La semana pasada se dio a conocer una carta escrita por profesores dirigida a los estudiantes, en la que les piden que se manifiesten “sobre las injusticias que han venido ocurriendo”.

Un profesor, que tampoco quiso dar el nombre, expresó que los obligan a mentir ante los medios y el Ministerio bajo la amenaza de que los retiran de la universidad. “Nos prohíben expresarnos en redes sociales y en la calle, varios profesores estamos enfermos en especial por estrés. Vivimos una situación que no garantiza la mejor educación para los estudiantes de hoy”.



Por su parte, desde el Ministerio de Educación expresaron que se inició una investigación administrativa preliminar a la Universidad Autónoma del Caribe y sus directivos, por no haber entregado una respuesta de fondo al requerimiento del pasado 16 de enero, en el que se pide normalizar el pago a los docentes. Desde la cartera expresaron que no se han enviado soportes de pago ni indicado cuáles serían las decisiones concretas para ponerse al día en este tema.



En la decisión, Ana Milena Doncel Vásquez fue designada como funcionaria investigadora para que adelante el proceso administrativo sancionatorio.



Cuando EL TIEMPO quiso ponerse en contacto con el rector de la universidad, Ramsés Vargas, su esposa aseguró que había sufrido un preinfarto. Por el momento, la respuesta de la institución ante las reiteradas quejas y marchas de los docentes y trabajadores proviene de la vicerrectora financiera, Johanna Hillembrand, quien expresó que el Icetex tiene una deuda con la institución y que a esta se deben los retrasos en los pagos.



“En 2003 se firmó un convenio marco para la financiación de crédito educativo mediante una alianza de cooperación entre el Icetex y la Universidad Autónoma del Caribe para asegurar la permanencia de estudiantes de estratos 1, 2 y 3, inscritos y admitidos en la universidad”, aseguró la funcionaria.



Sin embargo, sobre este pronunciamiento, desde el Icetex aseguraron que no existe dicha deuda con la Autónoma y que no entienden de dónde sale ese argumento.

La carta de los profesores

En una carta, los profesores de la Universidad Autónoma del Caribe les piden a los estudiantes, egresados, empresarios y comunidad en general que se manifiesten sobre lo que está sucediendo en esa alma mater, y aseguran que docentes de excelencia se han retirado o han sido despedidos y que “una oscura burocracia” se está tomando a la institución.



