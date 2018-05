La ONG NiñezYa pide a los candidatos más atención para la infancia

.NiñezYA, el colectivo que reúne a más de 100 organizaciones expertas en niñez y adolescencia, tras analizar los programas de gobierno de los candidatos a la Presidencia, concluyó que les falta contemplar una importante cantidad de prioridades para que se garanticen los derechos de 15 millones de colombianos

menores de 18 años.

De igual forma, que es necesario contar con dichas prioridades para que se dé mayor

atención a esta población tanto desde el gobierno como desde la sociedad en general.

“Los programas de gobierno publicados en las páginas web de cada una de las campañas, contrastados con las acciones prioritarias planteadas en el documento La

niñez no da espera: una mirada a su situación desde la sociedad civil de NiñezYA,

muestran que 6 asuntos no están registrados de manera visible, cuando se hace el

análisis con enfoque en la niñez”, aseguran las organizaciones.



Los temas que llaman la atención son:



1. Solo se concibe la atención integral a la primera infancia más no a la infancia y a la

adolescencia.



2. La niñez desvinculada del conflicto armado no aparece identificada como grupo

poblacional objeto de acciones y soluciones específicas.



3. Es minoritario el abordaje de los casos de adolescentes en conflicto con la ley, y en

algún caso, contraria al enfoque restaurativo y pedagógico del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.



4. No hay propuestas explícitas en relación con la crianza, que ayuden a contrarrestar

y prevenir la violencia intrafamiliar.



5. Es poca la importancia que se les da a los espacios y tiempos para juego de la niñez y la adolescencia.



6. Pareciera que no se comprende la importancia de escuchar a la niñez como lo

consagra el artículo No. 44 de la Constitución Política, que le otorga voz y el derecho a

la participación en la vida pública a la población menor de 18 años, ya que es un

aspecto ausente en los programas.



Para NiñezYA la atención integral, el ejercicio de derechos y el desarrollo integral a la

niñez deben ser prioridades presentes en los programas de gobierno y en el Plan

Nacional de Desarrollo. Por ello seguirá buscando espacios de construcción conjunta

con las campañas y los candidatos para, una vez concluido el periodo electoral, apoyar



REDACCIÓN VIDA