Aún quedan disponibles más de tres millones de cupos escolares

En las más de 9.000 instituciones oficiales de educación preescolar, básica y media que están distribuidas por el país, aún quedan disponibles 3 millones de cupos para que los padres realicen el proceso lo más pronto posible, expresaron desde el Ministerio de Educación.

Aunque las inscripciones están abiertas desde diciembre, aún hay muchos padres que no han presentado los papeles para que sus hijos entren a estudiar. De ahí que desde el Ministerio de Educación lanzaron la campaña: “Tus hijos tienen sueños, ayúdalos a cumplirlos”, con la que se busca que ningún niño o joven se quede por fuera del sistema educativo y acceda a los beneficios que otorga el Gobierno a través de la gratuidad educativa universal en los colegios públicos de todo el país e ingrese a la educación preescolar, primaria, secundaria o media.



“La invitación es para que todos los padres de familia acudan a las instituciones que tenemos a lo largo del país para que matriculen sus hijos y les garanticen el derecho a la educación”, aseguró Natalia Niño, directora de Cobertura y Equidad del Ministerio.



Así mismo, manifestó que para legalizar el proceso tan solo es necesario acercarse al colegio de su preferencia con los documentos de identificación de los estudiantes y los certificados de estudios y aprobación de años anteriores. Allí le habilitarán el cupo y quedará debidamente registrado ante el sistema para iniciar su año escolar.



En caso de no existir cupo en el colegio seleccionado, podrá hacer el trámite en cualquier otro que se encuentre cerca al lugar de residencia o solicitar la colaboración de la Secretaría de Educación de su jurisdicción para realizar un proceso de reasignación. Este trámite está abierto para acceder a cupos nuevos o realizar cambios de colegio.



Pero el Ministerio no se quedó solo con la campaña, con el fin de garantizar que ningún niño se quede por fuera del colegio, cada Secretaría de Educación deberá adelantar jornadas de búsqueda activa para identificar a los niños y jóvenes que están desescolarizados o se encuentren trabajando.



De acuerdo a la directora de Cobertura, “en estas jornadas se busca identificar a los estudiantes que están por fuera del sistema educativo, las zonas donde pueden estar e ir, literalmente, puerta a puerta asignándoles un cupo en la institución educativa más cercana”.



Finalmente, señaló que no hay excusa para que los niños y jóvenes permanezcan fuera de las aulas este año, el proceso el fácil y rápido y no tiene ningún costo. Es labor de todo garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos y ayudarlos a cumplir sus sueños.



REDACCIÓN VIDA/EDUCACIÓN