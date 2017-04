¿Predicho o predecido? / El lenguaje en el tiempo

“Lo había predecido un niño” (Canal Caracol).

Comentario: El participio del verbo predecir, ‘anunciar algo que va a suceder’, no es predecido, sino predicho. Este verbo se conjuga como decir: yo digo, yo predigo; él dice, el predice; usted dijo, usted predijo...

Solo el condicional admite formas distintas a las de decir, yo predeciría, tú predecirías, él predeciría, aunque también son válidas las análogas con decir, yo prediría, tú predirías, él prediría…



El participio predicho no tiene opción. Va tanto cuando es verbo, “Lo había predicho un niño”, como cuando es adjetivo, “El siniestro predicho sucedió a la hora anunciada”.



Cenicienta

Cita: “¿La cultura es la Cenicienta en Medellín y Antioquia?” (El Colombiano).

Comentario: Cenicienta, personaje del cuento de Charles Perrault, es nombre propio, que se escribe con mayúscula inicial.



Téngase en cuenta, sin embargo, que los nombres propios de personajes reales o ficticios característicos de ciertas cualidades o defectos se convierten por antonomasia en sustantivos comunes que significan lo que ese personaje representa.



Así, Caco, ladrón mitológico, da lugar al sustantivo común caco, ‘ratero’; un griego del siglo II, Galeno de Pérgamo, origina la denominación galeno, con minúscula inicial, para referirse a un ‘médico’; don Juan Tenorio, personaje ficticio español del siglo XVII, da lugar al nombre común donjuán, unido, con tilde y con inicial minúscula, para aludir a un ‘seductor de mujeres’, lo mismo que casanova, derivado del nombre del escritor y aventurero italiano del siglo XVIII Giacomo Casanova.



Otro de estos nombres antonomásticos es cenicienta, escrito con minúscula, como lo registra el Diccionario de la lengua española, 2014, para referirse a la ‘persona o cosa injustamente postergada, despreciada’. El titular del periódico paisa debió escribirse así: “¿La cultura es la cenicienta en Medellín y Antioquia?”.



Clero

Cita: “Es una situación incómoda para el clero”, dice la voz superpuesta mientras la cámara muestra a algunas monjas a las que el personal de aduanas del aeropuerto El Dorado les revisa el equipaje, en un especial de NatGeo con motivo de la Semana Santa.

Comentario: El clero en la Iglesia católica está integrado por cerca de 466.000 hombres en el mundo. Forman parte de él exclusivamente los obispos, los sacerdotes y los diáconos.



Aunque el Vaticano estudia actualmente la posibilidad de ordenar diaconisas, y aunque obispos de rueda suelta han conferido el sacerdocio en Europa y en Norteamérica a algunas mujeres, oficialmente el clero católico por ahora es solo para el género masculino.



Las monjas, como las que mostraba el citado programa de televisión, no son parte del clero.



En el mundo hay unas 684.000 monjas (también llamadas religiosas o hermanas), y unos 55.000 religiosos no sacerdotes (que tampoco son parte del clero).



Fernando Ávila

Experto en redacción y creación literaria