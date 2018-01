Icetex tiene nuevo presidente

La Ministra de Educación, Yaneth Giha, posesionó a Víctor Alejandro Venegas como el nuevo presidente del Icetex. Venegas estaba como encargado de ese mismo puesto desde mediados de diciembre cuando renunció Andrés Vásquez en medio de críticas de los deudores.

El nuevo presidente del Icetex llegó al cargo después de ser Director de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación, cartera en la que también se desempeñó como Viceministro de Educación Superior encargado, Subdirector de Desarrollo Sectorial y Gerente del Observatorio Laboral para la Educación.



Venegas es economista de la Universidad Nacional de Colombia, tiene maestría en Economía de la Universidad de los Andes, y, según el Icetex, cuenta con amplia experiencia en la formulación e implementación de políticas educativas y trayectoria en la realización de investigación en temas de acceso, calidad y pertinencia educativa.



En redes sociales, la ministra Giha se pronunció sobre la posesión:

Entre los retos que llega a asumir en el cargo están la puesta en marcha de nuevos productos y servicios como la Financiación Contingente al Ingreso, Ahorro Programado, el fortalecimiento de Fondos en Administración para que comunidades de zonas apartadas del país accedan a estudios superiores, y la implementación de estrategias de innovación que permitan una respuesta inmediata a los requerimientos de los usuarios, son, entre otros, los propósitos de su administración.



Más allá de la experiencia de Venegas en el Ministerio de Educación, también ha trabajado como asesor en temas de educación de Microsoft Colombia y consultor del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. También asesoró a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y a Instituciones de Educación Superior en la formulación de planes de educación y formación, así como programas académicos.

La respuesta de los detractores

Es importante recordar que el predecesor, Andrés Vásquez, renunció a su cargo en medio de acusaciones y críticas por parte del principal grupo detractor del sistema financiero de la entidad. Icetex te arruina es una organización de estudiantes que se declaran víctimas de los cobros excesivos por parte de la institución de créditos educativos.



Entre esta organización y Vásquez se presentaron reiterados enfrentamientos y discusiones enfocadas a solucionar las quejas de los usuarios del crédito y a la vez que el Icetex recupere su cartera por morosos.



Sobre la llegada de Alejandro Venegas a la Presidencia, Daniel Torres, uno de los voceros de Icetex te arruina, aseguró: “Llega una persona que ha venido trabajando en el Ministerio de Educación en temas relacionados con educación, lo cual nos permite a los deudores del Icetex tener un aliento acerca de que esta administración será diferente a la anterior. La cual se caracterizó por estigmatizar a los usuarios del Icetex como personas que no quieren pagar o personas que no tienen ningún interés en normalizar. Esta administración esperamos que no continúe ese hilo”.



Además, afirmó que ya tuvieron la oportunidad de reunirse con Venegas y le presentaron propuestas para que “los usuarios de Icetex recuperen sus vidas e Icetex recupere su cartera”.



Marcos Herrera, otro Vocero de los usuarios del ICETEX, explicó a EL TIEMPO que “el problema ha sido que los últimos gobiernos colombianos han tenido la muy insana y equívoca creencia de que el Icetex debe administrarse con criterios y lógicas bancarias”.



El resultado de las malas decisiones, asegura Herrera, es: “tenemos una entidad que ha sido administrada de manera precaria y pésima con directrices prestadas del sector bancario para entregar créditos educativos”. Y aseguró que, en ese sentido, “la llegada de Alejandro Venegas, un profundo conocedor de la educación superior colombiana, que sabe de las apuestas, de las demandas, de los retos y desafíos que se avecinan al país en materia educativa es saludable”.

