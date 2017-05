Las razones por las cuales Fecode entró en paro

Sobre el paro de maestros que arrancó este jueves 11 de mayo, hay que aclarar que todo se remonta al pasado mes de abril, cuando se estableció una mesa de negociación en la que se sentaron los representantes del Ministerio de Educación Nacional (MEN) encabezados por el viceministro de Educación preescolar, básica y media, Pablo Jaramillo; y los del sindicato de maestros, Fecode, encabezados por su presidente, Carlos Rivas.



Las negociaciones surgieron a partir de un pliego de peticiones que presentó el sindicato el 28 de febrero de 2017. Ese mismo día realizaron la jornada de movilización nacional y una de las principales exigencias fue solucionar las dificultades en el proceso de licitación del servicio de salud.

En ese momento advirtieron que si no se llegaba a un acuerdo pronto, convocarían a paro nacional. Y así fue. El pasado lunes 8 de mayo se llegó al punto de quiebre y la Junta Nacional de Fecode anunció que hoy jueves 11 los maestros dejarían de dictar clases y el martes 16 de mayo saldrían por las calles de Bogotá a exigir al gobierno que cumplan los puntos del pliego de peticiones.

El detonante para la marcha fue, según Fecode, que los negociadores del Ministerio de Hacienda dijeron el pasado jueves: “no hay plata”. La presencia de esta cartera en la negociación se dio en el punto tres del pliego de condiciones: el económico. Y esa frase fue la causante de que decidieran ir a paro nacional, según el sindicato.



Sin embargo, aunque efectivamente el punto de la salud es crítico para Fecode, aseguran que si tienen una respuesta pronta frente al tema económico, retomarán las negociaciones. “Si nos llaman a negociar en lo económicos, nos sentamos”, aseguró el vocero del sindicato.

Las dos principales razones:

Nivelación salarial

A comienzos del año 2015, Fecode convocó a paro nacional. Y después de varios días de marchas y también de negociaciones, se llegó a un acuerdo en el que se estableció, entre otros puntos, la nivelación salarial.



En ese momento, el Gobierno Nacional se comprometió a continuar el proceso de nivelación, iniciando con la asignación de un punto porcentual adicional al incremento salarial de ley anual que se decreta para todos los empleados públicos. Y también, se comprometió a asignar el equivalente a diez puntos porcentuales al salario de los maestros y que se distribuiría en los próximos cuatro años de la siguiente manera: dos puntos en el 2016; dos en el 2017; tres en el 2018; y, tres en el 2019.



En ese acuerdo se dejó una constancia de que la nivelación salarial debía ser de 16 puntos porcentuales. En ese sentido, el Gobierno se comprometió a revisar el proceso de nivelación en el segundo semestre del año 2016 a través de una comisión de alto nivel, la cual debería examinar e indicar los espacios en el Sistema General de Participación para complementar el proceso de nivelación salarial de los maestros en los años 2020 y 2021.



Y ahí está el punto de quiebre. Según Fecode, el Ministerio de Educación no ha creado esa comisión de alto nivel para establecer la nivelación salarial de estos años. Y es ahí donde el Ministerio de Hacienda les respondió que no había plata. Así que Fecode dice: “Ahí está incumpliendo el Gobierno. No nos garantiza el aumento salarial para los años que siguen”.



Aquí entra otro punto adicional y es que la información que tiene Fecode es que el incremento salarial que se discute en la mesa de los trabajadores estatales sería determinado por la inflación: es decir, 0.75; eso significa un aumento de solo dos mil pesos. Entonces, el sindicato pide que se incremente.



La salud de los maestros



Desde hace más de un año está por definirse el proceso de licitación de los prestadores que deben suministrarles el servicio de salud a los educadores. A finales de este año, de las 28 empresas que participaron, no quedó ninguna y se declaró desierto el proceso porque ninguna cumplía con las exigencias técnicas.



El 18 de abril, el Ministerio de Educación informó a la Procuraduría que congelaba por diez días nuevamente la licitación después de que el Ministerio Público le enviara una advertencia diciendo que en el proceso había irregularidades. Posteriormente, volvieron a aplazar el reinicio de la licitación.



De esta forma, aún no se sabe qué va a pasar con la salud de los maestros y estos exigen una pronta respuesta.

Lo que responde el Gobierno

Sobre los reclamos de los maestros, el presidente Juan Manuel Santos dijo que desde el 2014 el Gobierno ha incrementado progresivamente los salarios de los docentes en varios puntos por encima del aumento salarial de los demás servidores públicos, y lo hará hasta 2019, conforme a lo convenido.



“Eso significa que en el 2019 habremos aumentado el salario de los docentes 12 puntos por encima del aumento salarial de los demás servidores públicos”, añadió el mandatario y llamó a Fecode a retomar las negociaciones “para lograr acuerdos que atiendan las necesidades más sentidas de los docentes, pero que al mismo tiempo sean responsables con el sector”.



En cuanto al punto económico, explicó que: “no podemos darles lo que piden porque no tenemos los recursos”, y lamentó que con el paro 8 millones de niños no podrán ir a estudiar.



Por su parte, la ministra de Educación, Yaneth Giha, volvió a pedirle a Fecode que reconsidere el paro. "El Gobierno ha venido respondiendo de manera efectiva cada uno de los acuerdos. Por ejemplo, en cuanto a la nivelación salarial hemos ido pagando los puntos acordados de nivelación salarial", aseguró.



También dijo que considera que este paro es injustificado por lo anterior y porque "hemos estado negociando con Fecode en los últimos dos meses. Llegamos a acuerdos con deudas históricas que teníamos y que son de gran relevancia para el país".



Con respecto a la nivelación salarial, la ministra dijo "venimos respondiendo a la nivelación pactada que llega hasta el 2019. Pero tenemos que ser responsables con las finanzas del país".



También le dijo a Fecode: "sentemos de una vez para revisar cada punto y llegar a los acuerdos que sean posibles. Estamos listos y los recibimos aquí". Y aprovechó para agradecer a los docentes que están yendo a las aulas de clase a pesar del paro.



