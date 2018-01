La tarea escolar sobre la esclavitud que generó repudio en redes

16 de enero 2018 , 08:29 a.m.

“Dé tres ‘buenas’ razones para la esclavitud y tres malas razones. Haga algunas anotaciones y expréselas en oraciones completas separadas por argumentos”, esta fue la tarea dejada por un docente de una escuela de Wauwatosa, Wisconsin, a sus alumnos de cuarto grado.

La asignación, que ha sido catalogada como “la peor tarea de la historia”, fue enviada como trabajo en casa para los pequeños de Our Redeemer Lutheran School.



Trameka Brown–Berry, madre de uno de los alumnos, publicó el pasado 8 de enero en su perfil de Facebook la respuesta que su hijo de nueve años, ‘Jerome’, dio al ejercicio: "Siento que no hay una buena razón para la esclavitud, es por eso que no escribí", aseguró el pequeño de nueve años.

La imagen de la hoja que publicó la mujer en sus redes está acompañada de la pregunta: "¿A alguien más le parece que es ofensiva esta tarea de un niño de cuarto años?".



La lluvia de opiniones criticando el escrito fue casi inmediata, de ahí que la publicación ya cuente con más de 800 comentarios.



"¡Buen trabajo, mamá! Definitivamente debemos ser defensores de nuestros hijos. Tuve una situación muy similar en la escuela de mi hijo. He escrito una carta muy detallada al maestro y al director para abordar mis preocupaciones y el uso irresponsable de este plan de estudios. La administración respondió inmediatamente. Tomamos medidas similares para abordar la cuestión; al mismo tiempo, la escuela y el profesor implementaron acciones al respecto antes de nuestra reunión", dijo una usuaria identificada como Sabrina Dent.

Al siguiente día, Brown agradeció el apoyo de la comunidad y confirmó que al hacer llegar una lista de preocupaciones sobre este tipo de ejercicios al director del establecimiento educativo, Jim Van Dellen, este accedió a resolver el problema y tomar acciones al respecto.



Entre las medidas sugeridas se encontraban:



1. Ofrecer una disculpa verbal a los niños.



2. Enviar una disculpa formal a los padres.



3. Eliminar la asignación del plan de estudios actual y futuro.



4. En caso de enviar en el futuro algún trabajo relacionado con un tema delicado, este deberá ser debatido previamente con los estudiantes.



5. Tener personal y profesores formados en diversidad cultural / competencias culturales para evitar que esto vuelva a ocurrir.



"El Director fue muy rápido al abordar mis preocupaciones, se disculpó de inmediato, y ha accedido a todas mis medidas de acción. El maestro ya se ha disculpado con los niños. El director y yo hemos estado en contacto todo el día trabajando en la carta de disculpa y él decidió enviar la carta a las casas de todo el cuerpo estudiantil, no sólo de la clase de mi hijo", concluyó la madre, que con su denuncia ha despertado el debate sobre la esclavitud y el racismo en los planes de estudio de las escuelas.

